Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса На Одещині росіяни дронами пошкодили два цивільні судна

На Одещині росіяни дронами пошкодили два цивільні судна

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 11:23
На Одещині росіяни дронами пошкодили два цивільні судна
Пошкоджене китайське судно в порту Одещини. Фото: ВМС ЗСУ

Вночі 18 травня російські окупанти дронами атакували одразу два цивільні судна. Кораблі прямували Українським морським коридором до портів Великої Одеси. На одному з них екіпаж був громадянами Китаю.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

На Одещині росіяни дронами пошкодили два цивільні судна - фото 1
Повідомлення про атаку на судна. Фото: скриншот з Telegram

РФ атакувала судна в порту

За даними АМПУ, під удар потрапили судна під прапорами Гвінеї-Бісау та Маршаллових Островів. Після влучань на обох суховантажах виникли пожежі, однак екіпажі змогли самостійно їх загасити. Попередньо постраждалих немає. Обидва судна продовжили рух до портів призначення.

Тим часом у Військово-морських силах ЗСУ уточнили, що один із безпілотників влучив у суховантаж "KSL DEYANG", який перебував неподалік Одещини. Його судновласником є компанія з Китаю. На борту перебували громадяни КНР.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук раніше заявив, що Росія своїми діями створює загрозу навіть для країн, які вважає партнерами.

Читайте також:

На атаку вже відреагував і Володимир Зеленський. Він впевнений, що військові РФ вдарили по судну із Китая навмисно. 

"Були влучання дронів в Одесі, і один з безпілотників ударив по судну, що належить Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі", — заявив президент.

Що відомо про атаку

Новини.LIVE раніше писали, що російські безпілотники вночі влучили у три житлові будинки в Одесі. Відомо про двох постраждалих: 11-річного хлопчика та 59-річного чоловіка. У потерпілих попередньо — травми середнього ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарні.

Водночас місцевий житель, у якого пошкоджено житло, Юрій, розповів, що під час удару був на роботі. Про те, що сталося з його квартирою, дізнався від сусіда телефоном. За його словами, після вибуху він так і не зміг потрапити всередину будинку, бо двері та замки заклинило уламками й перекошеними конструкціями.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 16 травня російські війська масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Під ударом окупантів були житлові будинки та освітній заклад. Під час атаки також постраждала й портова інфраструктура. У складському приміщенні та адміністративній будівлі вибило скління.

корабель Новини Одеси війна Наслідки обстрілу Одещини
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації