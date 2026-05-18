На Одещині росіяни дронами пошкодили два цивільні судна

Пошкоджене китайське судно в порту Одещини. Фото: ВМС ЗСУ

Вночі 18 травня російські окупанти дронами атакували одразу два цивільні судна. Кораблі прямували Українським морським коридором до портів Великої Одеси. На одному з них екіпаж був громадянами Китаю.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

Повідомлення про атаку на судна. Фото: скриншот з Telegram

РФ атакувала судна в порту

За даними АМПУ, під удар потрапили судна під прапорами Гвінеї-Бісау та Маршаллових Островів. Після влучань на обох суховантажах виникли пожежі, однак екіпажі змогли самостійно їх загасити. Попередньо постраждалих немає. Обидва судна продовжили рух до портів призначення.

Тим часом у Військово-морських силах ЗСУ уточнили, що один із безпілотників влучив у суховантаж "KSL DEYANG", який перебував неподалік Одещини. Його судновласником є компанія з Китаю. На борту перебували громадяни КНР.

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук раніше заявив, що Росія своїми діями створює загрозу навіть для країн, які вважає партнерами.

Читайте також:

На атаку вже відреагував і Володимир Зеленський. Він впевнений, що військові РФ вдарили по судну із Китая навмисно.

"Були влучання дронів в Одесі, і один з безпілотників ударив по судну, що належить Китаю. Росіяни не могли не знати, яке судно в морі", — заявив президент.

Що відомо про атаку

Новини.LIVE раніше писали, що російські безпілотники вночі влучили у три житлові будинки в Одесі. Відомо про двох постраждалих: 11-річного хлопчика та 59-річного чоловіка. У потерпілих попередньо — травми середнього ступеня тяжкості. Їх госпіталізували до лікарні.

Водночас місцевий житель, у якого пошкоджено житло, Юрій, розповів, що під час удару був на роботі. Про те, що сталося з його квартирою, дізнався від сусіда телефоном. За його словами, після вибуху він так і не зміг потрапити всередину будинку, бо двері та замки заклинило уламками й перекошеними конструкціями.

Також Новини.LIVE повідомляли, що 16 травня російські війська масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Під ударом окупантів були житлові будинки та освітній заклад. Під час атаки також постраждала й портова інфраструктура. У складському приміщенні та адміністративній будівлі вибило скління.