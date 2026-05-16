РФ атакувала південь Одещини дронами: є руйнування та поранені

Наслідки обстрілу Одещини.

У ніч проти 16 травня російські війська масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Під ударом окупантів були житлові будинки, портова інфраструктура та освітній заклад. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про наслідки обстрілу інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Атака по Одещині

За його словами, один із безпілотників влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. У будівлі пошкоджено фасад та вибито вікна. Через удар загорілися балкони, а також автомагазин, розташований на першому поверсі. Олег Кіпер зазначив, що ворог цілив саме по цивільній інфраструктурі.

"Цієї ночі ворог масовано атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Постраждала житлова та портова інфраструктура. На жаль, є травмовані", — написав Олег Кіпер.

Крім того, пошкодження зазнав ще один одноповерховий житловий будинок. Там поранення дістали двоє людей.

Атака на порт і школу

Під час атаки також постраждала й портова інфраструктура. У складському приміщенні та адміністративній будівлі вибило скління.

Окрім цього, є падіння уламків дронів на територію освітнього закладу. На місцях працюють рятувальники, комунальні служби та правоохоронці. Мешканцям пошкоджених будинків надають допомогу; тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Ситуація в Одесі

Водночас очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що саме місто цієї ночі ударів не зазнало.

"Ніч в Одесі минула з тривогами, проте без загрози для міста. Дякуємо нашим Захисникам та Захисницям", — написав він.

Як писали раніше Новини.LIVE, що 15 травня вдень ворог атакував регіон ударними безпілотниками. В Одеському районі зафіксовано падіння ворожих безпілотників на території приватного господарства та садового кооперативу. Внаслідок удару пошкоджено два житлові будинки. На одній із ділянок виникла локальна пожежа, яку оперативно намагалися ліквідувати. Також постраждала одна людина. Інформація про масштаби руйнувань ще уточнюється. На місці працюють відповідні служби.

Також Новини.LIVE повідомляло, що зранку 15 травня російські війська також атакували Одеську область дронами та ракетами. Під час атаки зафіксували влучання в об’єкти цивільної та транспортної інфраструктури. За попередніми даними, постраждали семеро людей. Одна людина перебуває у важкому стані. Усіх поранених доправили до медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу. Інформація про наслідки удару ще уточнюється.

Окрім цього, Новини.LIVE інформувало, що вночі 15 травня Одещина пережила чергову комбіновану атаку з боку Росії. Окупанти били по регіону ракетами та ударними дронами. Основними цілями стали цивільна інфраструктура, житловий сектор та підприємства. Під удар потрапила й критична інфраструктура.