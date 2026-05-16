Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервГламуркухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса РФ атакувала південь Одещини дронами: є руйнування та поранені

РФ атакувала південь Одещини дронами: є руйнування та поранені

Ua ru
Дата публікації: 16 травня 2026 09:05
РФ атакувала південь Одещини дронами: є руйнування та поранені
Наслідки обстрілу Одещини. Фото: Одеська військова адміністрація

У ніч проти 16 травня російські війська масовано атакували південь Одещини ударними безпілотниками. Під ударом окупантів були житлові будинки, портова інфраструктура та освітній заклад. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про наслідки обстрілу інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення начальника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Розбита будівля унаслідок обстрілу
Рятувальники працюють на місці удару. Фото: Одеська військова адміністрація

Атака по Одещині

За його словами, один із безпілотників влучив у п’ятиповерховий житловий будинок. У будівлі пошкоджено фасад та вибито вікна. Через удар загорілися балкони, а також автомагазин, розташований на першому поверсі. Олег Кіпер зазначив, що ворог цілив саме по цивільній інфраструктурі.

"Цієї ночі ворог масовано атакував південь Одещини ударними безпілотниками. Постраждала житлова та портова інфраструктура. На жаль, є травмовані", — написав Олег Кіпер.

Рятувальник на місці удару гасить вогонь
Вогонь у будинку після влучання дрона. Фото: Одеська військова адміністрація

Крім того, пошкодження зазнав ще один одноповерховий житловий будинок. Там поранення дістали двоє людей.

Читайте також:

Атака на порт і школу

Під час атаки також постраждала й портова інфраструктура. У складському приміщенні та адміністративній будівлі вибило скління.

Окрім цього, є падіння уламків дронів на територію освітнього закладу. На місцях працюють рятувальники, комунальні служби та правоохоронці. Мешканцям пошкоджених будинків надають допомогу; тривають роботи з ліквідації наслідків атаки.

Зруйнований будинок
Вибиті віккна у бідинку унаслудок атаки. Фото: Одеська військова адміністрація

Ситуація в Одесі

Водночас очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що саме місто цієї ночі ударів не зазнало.

"Ніч в Одесі минула з тривогами, проте без загрози для міста. Дякуємо нашим Захисникам та Захисницям", — написав він.

Як писали раніше Новини.LIVE, що 15 травня вдень ворог атакував регіон ударними безпілотниками. В Одеському районі зафіксовано падіння ворожих безпілотників на території приватного господарства та садового кооперативу. Внаслідок удару пошкоджено два житлові будинки. На одній із ділянок виникла локальна пожежа, яку оперативно намагалися ліквідувати. Також постраждала одна людина. Інформація про масштаби руйнувань ще уточнюється. На місці працюють відповідні служби.

Також Новини.LIVE повідомляло, що зранку 15 травня російські війська також атакували Одеську область дронами та ракетами. Під час атаки зафіксували влучання в об’єкти цивільної та транспортної інфраструктури. За попередніми даними, постраждали семеро людей. Одна людина перебуває у важкому стані. Усіх поранених доправили до медичних закладів, де їм надають необхідну допомогу. Інформація про наслідки удару ще уточнюється.

Окрім цього, Новини.LIVE інформувало, що вночі 15 травня Одещина пережила чергову комбіновану атаку з боку Росії. Окупанти били по регіону ракетами та ударними дронами. Основними цілями стали цивільна інфраструктура, житловий сектор та підприємства. Під удар потрапила й критична інфраструктура.

Новини Одеси обстріл Одеси Наслідки обстрілу Одещини
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації