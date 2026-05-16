РФ атаковала юг Одесчины дронами: есть разрушения и раненые

Последствия обстрела Одесской области. Фото: Одесская военная администрация

В ночь на 16 мая российские войска массированно атаковали юг Одесской области ударными беспилотниками. Под ударом оккупантов были жилые дома, портовая инфраструктура и образовательное учреждение. В результате атаки есть пострадавшие.

О последствиях обстрела информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение начальника Одесской ОВА Олега Кипера.

Спасатели работают на месте удара. Фото: Одесская военная администрация

Атака по Одесской области

По его словам, один из беспилотников попал в пятиэтажный жилой дом. В здании поврежден фасад и выбиты окна. Из-за удара загорелись балконы, а также автомагазин, расположенный на первом этаже. Олег Кипер отметил, что враг целился именно по гражданской инфраструктуре.

"Этой ночью враг массированно атаковал юг Одесской области ударными беспилотниками. Пострадала жилая и портовая инфраструктура. К сожалению, есть травмированные", — написал Олег Кипер.

Огонь в доме после попадания дрона. Фото: Одесская военная администрация

Кроме того, повреждения получил еще один одноэтажный жилой дом. Там ранения получили два человека.

Атака на порт и школу

Во время атаки также пострадала и портовая инфраструктура. В складском помещении и административном здании выбило остекление.

Кроме этого, есть падение обломков дронов на территорию образовательного учреждения. На местах работают спасатели, коммунальные службы и правоохранители. Жителям поврежденных домов оказывают помощь; продолжаются работы по ликвидации последствий атаки.

Выбитые окна в бидинке в результате атаки. Фото: Одесская военная администрация

Ситуация в Одессе

В то же время глава Одесской ГВА Сергей Лысак сообщил, что сам город этой ночью ударов не испытал.

"Ночь в Одессе прошла с тревогами, однако без угрозы для города. Спасибо нашим Защитникам и Защитницам", — написал он.

Как писали ранее Новини.LIVE, что 15 мая днем враг атаковал регион ударными беспилотниками. В Одесском районе зафиксировано падение вражеских беспилотников на территории частного хозяйства и садового кооператива. В результате удара повреждены два жилых дома. На одном из участков возник локальный пожар, который оперативно пытались ликвидировать. Также пострадал один человек. Информация о масштабах разрушений еще уточняется. На месте работают соответствующие службы.

Также Новини.LIVE сообщало, что утром 15 мая российские войска также атаковали Одесскую область дронами и ракетами. Во время атаки зафиксировали попадания в объекты гражданской и транспортной инфраструктуры. По предварительным данным, пострадали семь человек. Один человек находится в тяжелом состоянии. Всех раненых доставили в медицинские учреждения, где им оказывают необходимую помощь. Информация о последствиях удара еще уточняется.

Кроме этого, Новини.LIVE информировало, что ночью 15 мая Одесская область пережила очередную комбинированную атаку со стороны России. Оккупанты били по региону ракетами и ударными дронами. Основными целями стали гражданская инфраструктура, жилой сектор и предприятия. Под удар попала и критическая инфраструктура.