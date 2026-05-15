Одещина під обстрілами дронів РФ: наслідки денної атаки

Рятувальник ліквідовує наслідки атаки.

Росія з вечора майже безперервно обстрілює Одещину дронами та ракетами. Вдень, 15 травня, ворог атакував регіон ударними безпілотниками. Відомо про одну постраждалу людину.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Наслідки атаки

Сьогодні, 15 травня, в Одеському районі зафіксовано падіння ворожих безпілотників на територію приватного господарства та садового кооперативу. Внаслідок удару пошкоджено два житлових будинки. На одній із ділянок виникла локальна пожежа, яку оперативно намагалися ліквідувати. Також постраждала одна людина. Інформація про масштаби руйнувань ще уточнюється. На місці працюють відповідні служби.

Постраждалі за добу

За оновленими даними, внаслідок нічних і ранкових атак по Одеській області постраждало десятеро людей. Шестеро з них були госпіталізовані. Двоє перебувають у тяжкому стані. Усім пораненим надають необхідну медичну допомогу. Лікарі продовжують стежити за станом пацієнтів. Дані щодо наслідків ударів можуть змінюватися у міру уточнення інформації.

Попередні атаки

Ввечері 14 травня ворог атакував Одещину ударними безпілотниками. Під удар потрапив енергетичний об’єкт у Білгород-Дністровському районі. Пошкодження призвели до перебоїв в електропостачанні, постраждалих не було. Частину споживачів оперативно вдалося перепідключити, однак тисячі абонентів залишалися без світла. Енергетики продовжували відновлювальні роботи, а критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення.

У ніч на 15 травня регіон зазнав комбінованої ракетно-дронової атаки. Під ударом опинилися об’єкти цивільної інфраструктури, житловий сектор і підприємства. Є постраждалі, пошкоджено приватні будинки та господарські й адміністративні споруди, а також транспорт. На місцях працювали екстрені служби, які ліквідовували наслідки обстрілів.

Вранці 15 травня атаки продовжилися. В Одеському районі зафіксовано влучання по об’єктах цивільної та транспортної інфраструктури. Є постраждалі, серед них люди у важкому стані. Усім надають медичну допомогу, а рятувальні служби продовжують роботу на місцях.

Як повідомляли Новини.LIVE, вдень 13 травня російські дрони атакували Одесу. У місті пошкоджені багатоповерхівки, вибиті сотні вікон і згоріли автомобілі. Постраждали двоє чоловіків, їх госпіталізували. Люди, які пережили атаку, кажуть — найстрашніше було не саме падіння уламків, а секунди після вибуху.

Також Новини.LIVE писали, що уночі, 14 травня, російські війська знову масовано атакували Одещину ударними дронами. Під удар потрапили об’єкти портової інфраструктури. Через атаку постраждали двоє людей. Рятувальники всю ніч гасили пожежі та ліквідовували наслідки ударів.