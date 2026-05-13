Одеса під ударами шахедів: наслідки денної атаки (фото)

Авто, які згоріли. Фото: Новини.LIVE

Вдень 13 травня російські дрони атакували Одесу. У місті пошкоджені багатоповерхівки, вибиті сотні вікон і згоріли автомобілі. Постраждали двоє чоловіків, їх госпіталізували. Люди, які пережили атаку, кажуть — найстрашніше було не саме падіння уламків, а секунди після вибуху.

Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та поспілкувалися з мешканцями пошкодженого будинку.

Діти врятувалися

Вдень Росія підступно атакувала Одесу дронами. Мешканець будинку Владислав каже, що під час атаки був удома. Спочатку почув сильний звук двигуна й подумав, що летить ракета. Уже пізніше дізнався, що це був дрон. За його словами, у квартирі вибило вікна на лоджії та балконі. Сам балкон майже повністю розтрощений, пошкоджена обшивка й кілька склопакетів. Чоловік розповів, що комунальники пообіцяли тимчасово закрити вікна плитами ОСБ, але балкон ремонтувати поки не будуть.

"Дітям дуже повезло, що вони були в іншій кімнаті. Якщо б були ближче до вікон, я думаю, що могло закінчитися набагато гірше", — каже Владислав.

Владислав про момент вибуху. Фото: Новини.LIVE

Вибиті вікна на балконах. Фото: Новини.LIVE

Після вибуху родина відправила дітей до родичів, а самі господарі залишилися прибирати квартиру та закривати пошкоджені вікна.

Читайте також:

Пошкоджений вхід у під'їзд. Фото: Новини.LIVE

Авто вигоріло

Одеситка Оля розповіла, що під час атаки збиралася виїжджати у справах. Вона ще була вдома біля виходу, коли почула вибух. Жінка каже, що її автомобіль згорів майже повністю. Від машини практично нічого не залишилося.

"Я не бачу, що її можна якось відновити. Вона повністю згоріла", — говорить Оля.

Ольга про машину. Фото: Новини.LIVE

Авто, які згоріли. Фото: Новини.LIVE

При цьому квартира, за її словами, серйозно не постраждала — лише трохи пошкодило рами.

Місце удару в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Двері заклинило

Ще одна мешканка будинку, Ірина, після вибуху не могла вибратися з квартири. Через удар заклинило двері, і жінка опинилася всередині. За її словами, рятувальники приїхали швидко та допомогли їй вийти. Жінка каже, що переживає подібне вже не вперше.

"Це дуже страшно, коли ти не можеш вийти. Це жах. Коли ти в приміщенні і тебе заклинило, то не дай Боже нікому такого", — розповіла жінка.

Ірина про атаку. Фото: Новини.LIVE

Пошкодження в будинку. Фото: Новини.LIVE

Наразі мешканці ще чекають на оцінку пошкоджень від спеціальної комісії. Також у будинку тимчасово немає газу.

Вибиті вікна. Фото: Новини.LIVE

Що відомо про атаку

Вдень, 13 травня РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. Уламки дрона впали на дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Після цього загорілися припарковані поруч автомобілі.

Уламки дрона. Фото: Новини.LIVE

Спочатку повідомляли про двох постраждалих. Пізніше стало відомо, що це чоловіки 31 та 38 років. Їх доправили до лікарень, медики надають необхідну допомогу. Унаслідок атаки пошкоджено фасад і скління житлового будинку, а також декілька легкових автомобілів. Пожежі вже ліквідували рятувальники. На місці працює оперативний штаб та комунальні служби.

Ремонт газової труби. Фото: Новини.LIVE

Голова Київська районна адміністрація Марина Лозовенко повідомила, що через атаку постраждали щонайменше шість багатоповерхівок. За її словами, у будинках уже нарахували понад 180 вибитих вікон, але обстеження ще триває.

"Наші служби зараз допомагають людям закривати вікна та двері. Також мешканці можуть оформити фінансову допомогу за міською програмою", — сказала Лозовенко.

Марина Лозовенко про масштаби наслідків. Фото: Новини.LIVE

Пункт незламності. Фото: Новини.LIVE

За її словами, комунальники прибирають уламки скла й пошкоджені конструкції, а в разі серйозних руйнувань до роботи залучають додаткові служби та допомагають людям оформити заявки на компенсацію.

Пошкоджені авто. Фото: Новини.LIVE

Обстріл області

Ворожа атака зачепила і південь Одещини. У Білгород-Дністровському районі через падіння уламків дрона пошкоджено дах триповерхового житлового будинку. На місці виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Пошкоджений будинок в області. Фото: Одеська ОВА

Як повідомляли Новини.LIVE, російська армія після кількох днів затишшя знову атакувала Одещину ударними дронами. Вночі регіон пережив кілька хвиль повітряних ударів по промисловій інфраструктурі. Через обстріл виникли пожежі та пошкодження будівель. За попередніми даними, люди не постраждали.

Також Новини.LIVE писали, що зранку 5 травня, ворог атакував порт Великої Одеси. Унаслідок удару пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Островів Кука. Люди на борту не постраждали.