Одеса під ударами шахедів: наслідки денної атаки (фото)
Вдень 13 травня російські дрони атакували Одесу. У місті пошкоджені багатоповерхівки, вибиті сотні вікон і згоріли автомобілі. Постраждали двоє чоловіків, їх госпіталізували. Люди, які пережили атаку, кажуть — найстрашніше було не саме падіння уламків, а секунди після вибуху.
Журналісти Новини.LIVE побували на місці атаки та поспілкувалися з мешканцями пошкодженого будинку.
Діти врятувалися
Вдень Росія підступно атакувала Одесу дронами. Мешканець будинку Владислав каже, що під час атаки був удома. Спочатку почув сильний звук двигуна й подумав, що летить ракета. Уже пізніше дізнався, що це був дрон. За його словами, у квартирі вибило вікна на лоджії та балконі. Сам балкон майже повністю розтрощений, пошкоджена обшивка й кілька склопакетів. Чоловік розповів, що комунальники пообіцяли тимчасово закрити вікна плитами ОСБ, але балкон ремонтувати поки не будуть.
"Дітям дуже повезло, що вони були в іншій кімнаті. Якщо б були ближче до вікон, я думаю, що могло закінчитися набагато гірше", — каже Владислав.
Після вибуху родина відправила дітей до родичів, а самі господарі залишилися прибирати квартиру та закривати пошкоджені вікна.
Авто вигоріло
Одеситка Оля розповіла, що під час атаки збиралася виїжджати у справах. Вона ще була вдома біля виходу, коли почула вибух. Жінка каже, що її автомобіль згорів майже повністю. Від машини практично нічого не залишилося.
"Я не бачу, що її можна якось відновити. Вона повністю згоріла", — говорить Оля.
При цьому квартира, за її словами, серйозно не постраждала — лише трохи пошкодило рами.
Двері заклинило
Ще одна мешканка будинку, Ірина, після вибуху не могла вибратися з квартири. Через удар заклинило двері, і жінка опинилася всередині. За її словами, рятувальники приїхали швидко та допомогли їй вийти. Жінка каже, що переживає подібне вже не вперше.
"Це дуже страшно, коли ти не можеш вийти. Це жах. Коли ти в приміщенні і тебе заклинило, то не дай Боже нікому такого", — розповіла жінка.
Наразі мешканці ще чекають на оцінку пошкоджень від спеціальної комісії. Також у будинку тимчасово немає газу.
Що відомо про атаку
Вдень, 13 травня РФ атакувала Одесу ударними безпілотниками. Уламки дрона впали на дах дев’ятиповерхового житлового будинку. Після цього загорілися припарковані поруч автомобілі.
Спочатку повідомляли про двох постраждалих. Пізніше стало відомо, що це чоловіки 31 та 38 років. Їх доправили до лікарень, медики надають необхідну допомогу. Унаслідок атаки пошкоджено фасад і скління житлового будинку, а також декілька легкових автомобілів. Пожежі вже ліквідували рятувальники. На місці працює оперативний штаб та комунальні служби.
Голова Київська районна адміністрація Марина Лозовенко повідомила, що через атаку постраждали щонайменше шість багатоповерхівок. За її словами, у будинках уже нарахували понад 180 вибитих вікон, але обстеження ще триває.
"Наші служби зараз допомагають людям закривати вікна та двері. Також мешканці можуть оформити фінансову допомогу за міською програмою", — сказала Лозовенко.
За її словами, комунальники прибирають уламки скла й пошкоджені конструкції, а в разі серйозних руйнувань до роботи залучають додаткові служби та допомагають людям оформити заявки на компенсацію.
Обстріл області
Ворожа атака зачепила і південь Одещини. У Білгород-Дністровському районі через падіння уламків дрона пошкоджено дах триповерхового житлового будинку. На місці виникла пожежа, її ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Як повідомляли Новини.LIVE, російська армія після кількох днів затишшя знову атакувала Одещину ударними дронами. Вночі регіон пережив кілька хвиль повітряних ударів по промисловій інфраструктурі. Через обстріл виникли пожежі та пошкодження будівель. За попередніми даними, люди не постраждали.
Також Новини.LIVE писали, що зранку 5 травня, ворог атакував порт Великої Одеси. Унаслідок удару пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Островів Кука. Люди на борту не постраждали.