Ворог знову атакував Одещину: пошкоджено цивільне судно

Пожежники ліквідовують наслідки удару по судну.

Росія не припиняє атаки по цивільній інфраструктурі Одещини. Цього разу під удар потрапив один із портів Великої Одеси. Внаслідок обстрілу 5 травня пошкоджене чергове цивільне судно. Екіпаж не постраждав.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Адміністрацію морських портів України.

Атака на порт

Зранку 5 травня, ворог атакував порт Великої Одеси. Унаслідок удару пошкоджень зазнало цивільне судно під прапором Островів Кука. Люди на борту не постраждали.

Попри наслідки, порт продовжує роботу з урахуванням безпекової ситуації. Профільні служби ліквідовують наслідки удару.

"Черговий удар спрямований по цивільному судноплавству. Порт працює з урахуванням безпекових ризиків, ліквідацію наслідків здійснюють профільні служби", — йдеться у повідомленні АМПУ.

Наслідки ударів по портах

Порти й надалі залишаються одними з головних цілей атак. Від початку повномасштабного вторгнення пошкоджено або частково знищено понад 900 об’єктів портової інфраструктури, серед них — 177 цивільних суден. Одночасно зростає кількість атак дронами: якщо за перші чотири місяці минулого року зафіксували 75 БПЛА, то цього року їх уже понад 800.

Попри постійні удари, портова система продовжує працювати. Від початку року перевалено майже 30 млн тонн вантажів.

Як повідомляли Новини.LIVE, Одеська область пережила складний квітень із масованими атаками дронів і ракет. Попри постійні обстріли, регіон відновлює пошкоджені об’єкти та посилює захист. Влада працює над безпекою шкіл і укриттів, щоб діти могли навчатися офлайн. Паралельно готуються до туристичного сезону.

Також Новини.LIVE писали, Росія використовує безекіпажні морські катери для атак, зокрема поблизу Одеси. Масового застосування поки немає, але загроза залишається реальною. Українські військові готуються відбивати такі удари. Водночас ворог більше покладається на повітряні дрони.