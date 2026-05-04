Головна Одеса Росія випускає по Одещині близько 50 дронів майже щодня

Росія випускає по Одещині близько 50 дронів майже щодня

Дата публікації: 4 травня 2026 14:50
Зруйнована будівля в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Одеська область пережила складний квітень із масованими атаками дронів і ракет. Попри постійні обстріли, регіон відновлює пошкоджені об’єкти та посилює захист. Влада працює над безпекою шкіл і укриттів, щоб діти могли навчатися офлайн. Паралельно готуються до туристичного сезону.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Постійні обстріли

Квітень для Одещини був одним із найнапруженіших за останній час. Обстріли відбувалися майже щодня, і часто це були масовані атаки. Під удар потрапляли різні об’єкти — від житла до лікарень і шкіл. У регіоні є загиблі та поранені, а також значні руйнування.

"Квітень був дуже непростий — у середньому близько 50 цілей щодня летіли на регіон. Є падіння і є влучання, на жаль, без цього не обходиться", — зазначив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Сили протиповітряної оборони продовжують збивати частину цілей, але повністю уникнути наслідків не вдається. Через це пошкодження фіксують у різних районах області. Постраждали як приватні будинки, так і багатоповерхівки. Також під ударами була портова та соціальна інфраструктура.

Читайте також:

"Лише за місяць ми маємо близько 100 пошкоджень, і це і житло, і лікарні, і освітні заклади", — додав очільник військової адміністрації.

Характер атак

Російські обстріли мають чітку мету — тиснути на економіку регіону. Основний акцент робиться на портову інфраструктуру, яка є ключовою для логістики. Ворог намагається порушити економічні зв’язки та створити напругу серед населення. Це частина загальної стратегії тиску на південь України.

"Ворог тероризує регіон, економіку і наших людей. Його мета — дестабілізувати ситуацію і перебити економічні зв’язки", — пояснив Кіпер.

Водночас російські сили змінюють підходи до атак і шукають слабкі місця. Українські військові змушені постійно адаптуватися до нових загроз. Робота над посиленням оборони триває безперервно. Це стосується і техніки, і тактики.

"Ворог шукає слабкі місця, а ми постійно працюємо, щоб сили оборони були ще більш підготовленими", — розповів очільник Одеської ОВА.

Відновлення об’єктів

В області паралельно триває відновлення пошкоджених будівель. Найскладніше працювати в історичному центрі Одеси, адже він перебуває під охороною ЮНЕСКО. Через це ремонт вимагає додаткових погоджень і займає більше часу. Частину робіт виконують за підтримки міжнародних партнерів.

"За весь час війни пошкоджено близько 245 об’єктів культурної спадщини. Частину відновлюють власники, частину — держава та партнери", — заявив Олег Кіпер.

Попри труднощі, процес відновлення не зупиняється. Минулого року в області реалізували окрему програму, на яку виділили значні кошти. Роботи ведуться постійно, навіть попри нові руйнування. Це створює додаткове навантаження на ресурси.

"Минулого року понад тисячу об’єктів уже відновили, і цей процес триває, навіть попри нові руйнування", — повідомив очільник області.

Безпека дітей

Освіта в області залишається одним із ключових напрямків роботи. Більшість навчальних закладів уже повернулися до очного формату. Це стало можливим завдяки облаштуванню укриттів і співпраці з державою. Також до процесу долучаються міжнародні організації.

"Близько 93% освітніх закладів уже працюють офлайн. Ми розуміємо, наскільки важливо дітям навчатися в нормальному форматі", — заявив Олег Кіпер.

Роботи зі створення нових укриттів тривають і зараз. Частина об’єктів уже має високий рівень готовності. Влада наголошує, що безпека дітей — головна умова для навчання. Саме тому цей напрямок залишається пріоритетним.

"Ми будуємо укриття разом із державою та міжнародними партнерами, щоб діти були в безпеці", — пояснив очільник.

Курортний сезон

Одещина готується до літнього сезону навіть в умовах війни. Кількість відкритих пляжів поступово збільшується. Водночас усі вони проходять перевірки на безпеку перед відкриттям. Це обов’язкова умова для роботи.

"Якщо у 2023 році відкрили лише кілька пляжів, то торік їх було вже 32. Цього року очікуємо ще більше", — зазначив Олег Кіпер.

Пляжі відкривають не лише для відпочинку, а й для відновлення людей. Йдеться як про цивільних, так і про військових та їхні родини. Також це важливо для підтримки місцевого бізнесу. Остаточні рішення щодо відкриття ухвалюватимуть після перевірок.

"Ми робимо це, щоб люди могли відновитися, а бізнес — працювати і підтримувати економіку", — підсумував осільник обласної військової адміністрації.

Як повідомляли Новини.LIVE, що атака російських дронів по Чорноморську в ніч на 3 травня, забрала життя двох людей. Серед загиблих є жінка, у якої залишилися двоє неповнолітніх дітей. Ще один загиблий чоловік у порту.

Також Новини.LIVE писали, що в Одесі у разі удару РФ по водопостачанню наслідки можуть бути значно серйознішими, ніж під час блекаутів. Місто має вразливу систему, і її відновлення у випадку пошкодження може затягнутися на місяці.

Одеса курорти Обстріл Одещини
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
