Россия выпускает по Одесчине около 50 дронов почти ежедневно

Одесская область пережила сложный апрель с массированными атаками дронов и ракет. Несмотря на постоянные обстрелы, регион восстанавливает поврежденные объекты и усиливает защиту. Власти работают над безопасностью школ и укрытий, чтобы дети могли учиться офлайн. Параллельно готовятся к туристическому сезону.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер, передает Новини.LIVE.

Постоянные обстрелы

Апрель для Одесской области был одним из самых напряженных за последнее время. Обстрелы происходили почти ежедневно, и часто это были массированные атаки. Под удар попадали различные объекты — от жилья до больниц и школ. В регионе есть погибшие и раненые, а также значительные разрушения.

"Апрель был очень непростой — в среднем около 50 целей ежедневно летели на регион. Есть падения и есть попадания, к сожалению, без этого не обходится", — отметил глава Одесской ОГА Олег Кипер.

Силы противовоздушной обороны продолжают сбивать часть целей, но полностью избежать последствий не удается. Из-за этого повреждения фиксируют в разных районах области. Пострадали как частные дома, так и многоэтажки. Также под ударами была портовая и социальная инфраструктура.

"Только за месяц мы имеем около 100 повреждений, и это и жилье, и больницы, и образовательные учреждения", — добавил глава военной администрации.

Характер атак

Российские обстрелы имеют четкую цель — давить на экономику региона. Основной акцент делается на портовую инфраструктуру, которая является ключевой для логистики. Враг пытается нарушить экономические связи и создать напряжение среди населения. Это часть общей стратегии давления на юг Украины.

"Враг терроризирует регион, экономику и наших людей. Его цель — дестабилизировать ситуацию и перебить экономические связи", — пояснил Кипер.

В то же время российские силы меняют подходы к атакам и ищут слабые места. Украинские военные вынуждены постоянно адаптироваться к новым угрозам. Работа над усилением обороны продолжается непрерывно. Это касается и техники, и тактики.

"Враг ищет слабые места, а мы постоянно работаем, чтобы силы обороны были еще более подготовленными", — рассказал глава Одесской ОГА.

Восстановление объектов

В области параллельно продолжается восстановление поврежденных зданий. Сложнее всего работать в историческом центре Одессы, ведь он находится под охраной ЮНЕСКО. Поэтому ремонт требует дополнительных согласований и занимает больше времени. Часть работ выполняют при поддержке международных партнеров.

"За все время войны повреждено около 245 объектов культурного наследия. Часть восстанавливают владельцы, часть — государство и партнеры", — заявил Олег Кипер.

Несмотря на трудности, процесс восстановления не останавливается. В прошлом году в области реализовали отдельную программу, на которую выделили значительные средства. Работы ведутся постоянно, даже несмотря на новые разрушения. Это создает дополнительную нагрузку на ресурсы.

"В прошлом году более тысячи объектов уже восстановили, и этот процесс продолжается, даже несмотря на новые разрушения", — сообщил руководитель области.

Безопасность детей

Образование в области остается одним из ключевых направлений работы. Большинство учебных заведений уже вернулись к очному формату. Это стало возможным благодаря обустройству укрытий и сотрудничеству с государством. Также к процессу подключаются международные организации.

"Около 93% образовательных учреждений уже работают офлайн. Мы понимаем, насколько важно детям учиться в нормальном формате", — заявил Олег Кипер.

Работы по созданию новых укрытий продолжаются и сейчас. Часть объектов уже имеет высокий уровень готовности. Власти подчеркивают, что безопасность детей — главное условие для обучения. Именно поэтому это направление остается приоритетным.

"Мы строим укрытия вместе с государством и международными партнерами, чтобы дети были в безопасности", — объяснил руководитель.

Курортный сезон

Одесская область готовится к летнему сезону даже в условиях войны. Количество открытых пляжей постепенно увеличивается. При этом все они проходят проверки на безопасность перед открытием. Это обязательное условие для работы.

"Если в 2023 году открыли лишь несколько пляжей, то в прошлом году их было уже 32. В этом году ожидаем еще больше", — отметил Олег Кипер.

Пляжи открывают не только для отдыха, но и для восстановления людей. Речь идет как о гражданских, так и о военных и их семьях. Также это важно для поддержки местного бизнеса. Окончательные решения об открытии будут принимать после проверок.

"Мы делаем это, чтобы люди могли восстановиться, а бизнес — работать и поддерживать экономику", — подытожил глава областной военной администрации.

