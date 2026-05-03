Місто на Одещині залишилося без світла: наслідки атаки РФ

Пошкоджений будинок на Одещині унаслідок атаки дронами РФ. Фото: Василь Гуляєв/Telegram

Чорноморськ, що на Одещині, оговтується після нічної атаки російських дронів. Під ударами опинилися не лише місто, а й сусіднє селище Олександрівка. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, частина громади залишилася без електропостачання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на мера міста Чорноморська Василя Гуляєва.

Наслідки удару по Чорноморську

За його інформацією, у Чорноморську найбільших руйнувань зазнав приватний сектор. На місцях працюють комунальні та екстрені служби, які розчищають території, прибирають уламки та допомагають мешканцям відновити пошкоджене житло. Місто залишилося без світла.

"Відсутнє електропостачання. Енергетики працюють над якнайшвидшим відновленням. Комісія з обстеження пошкодженого майна розпочне роботу о 10:00. Просимо мешканців зберігати спокій та за можливості обмежити перебування поблизу місць пошкоджень", — написав він.

Зруйнований дроном будинок на Одещині. Фото: Одеська обласна прокуратура

Ліквідація наслідків у селищі Олександрівка

У селищі Олександрівка розгорнули два мобільні пункти допомоги. Там можна отримати консультації та підтримку. Вони працюють за адресою: провулок Єдності, 40.

Читайте також:

Комунальні служби продовжують ліквідацію наслідків. Вони закривають вибиті вікна, прибирають уламки та відновлюють пошкоджені об’єкти. Мешканців закликають не наближатися до місць руйнувань і під час повітряних тривог перебувати в укриттях.

Комунальні служби ліквідовують наслідки атаки. Фото: Василь Гуляєв/Telegram

Комунальники закривають вікна фанерою. Фото: Василь Гуляєв/Telegram

Що відомо про атаку на Одещину у ніч на 3 травня

У ніч на 3 травня російські війська атакували Одещину ударними безпілотниками. Вони били по портовій інфраструктурі та житлових кварталах у двох населених пунктах області. Унаслідок обстрілу частково зруйновано п’ять приватних будинків. Загинули двоє людей — 38-річні чоловік і жінка. Ще п’ятеро місцевих мешканців дістали поранення: дві жінки віком 64 і 72 роки та троє чоловіків 29, 56 і 69 років. Двох постраждалих госпіталізували.

Як повідомляли Новини.LIVE, 2 травня російські війська знову вдарили по портовій інфраструктурі Одеської області. Вони запустили ударні безпілотники з тимчасово окупованого Криму. За попередніми даними, цього разу обійшлося без загиблих і постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що напередодні, у ніч на 1 травня, росіяни атакували Одесу та область дронами. В одному з житлових комплексів пошкодили дах 16-поверхівки, а в іншому будинку зруйнували дві квартири на 12-му поверсі. Поранення дістали п’ятеро людей. Того ж дня вдень війська РФ знову спрямували безпілотники на Одеський район. Один із ударів припав на торговельний центр. Вибух пошкодив дах будівлі та спричинив пожежу.