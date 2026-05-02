Росія вдарила дронами по порту на Одещині: є пошкодження

Рятувальник гасить вогонь, який виник після влучання дрона. Фото: ДСНС Оещини

Вночі 2 травня російські війська знову атакували портову інфраструктуру в Одеській області. Загарбники били ударними безпілотниками, запущеними з тимчасово окупованого Криму. Станом на зараз обійшлося без загиблих і постраждалих.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Головне управління ДСНС в Одеській області.

Рятувальник працює на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

Про наслідки атаки повідомив і очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. За його словами, внаслідок влучань пошкоджено об’єкти на території порту.

"Вночі ворог знову атакував портову інфраструктуру Одещини. В результаті влучань пошкоджено склад та прибудови. На щастя, загиблих та постраждалих немає", — зазначив Кіпер.

Допис Олега Кіпера. Фото: скриншот з Telegram

До ліквідації наслідків залучали підрозділи ДСНС. На місці працювали 19 рятувальників і 5 одиниць техніки. Наразі триває огляд території та фіксація пошкоджень.

Техніка ДСНС біля будівлі, яка горить. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальники борються з вогнем. Фото: ДСНС Одещини

Водночас у самій Одесі ніч минула без надзвичайних подій. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ця ніч минула для міста без надзвичайних ситуацій. Дякуємо захисникам та всім, хто працює на благо країни. Мирного неба та тихих вихідних", — написав він.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот з Telegram

Обстріли Одеси та регіону

Росіяни останній тиждень майже безперервно б'ють по Одесі та області дронами та ракетами. Так, у ніч на 1 травня Новини.LIVE повідомляли, що російські війська атакували Одесу та область ударними дронами. Вони били по житлових кварталах міста та одному з районів Одещини й пошкодили цивільну інфраструктуру. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

В Одесі удар пошкодив дах 16-поверхового житлового комплексу. В іншому будинку зруйнував дві квартири на 12-му поверсі. П’ятеро людей дістали поранення — серед них 25-річна жінка та 26-річний чоловік. Їм надали медичну допомогу. В області дрони влучили по портовій інфраструктурі та пошкодили об’єкти. Слідчі кваліфікують ці удари як воєнний злочин.

Також Новини.LIVE писали, що того ж дня вдень російські війська знову спрямували дрони на Одеський район. Повітряна тривога пролунала втретє від ранку. Під удар потрапив торговельний центр — вибух пошкодив дах, після чого спалахнула пожежа. Рятувальники швидко загасили вогонь. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Крім того, як інформували Новини.LIVE, напередодні, у ніч на 30 квітня, російські війська також атакували Одесу дронами. Частину цілей збила ППО, однак інші влучили або впали уламками в різних районах міста. Удари пошкодили десятки об’єктів: багатоповерхівки та приватні будинки, готель, дитсадок, дві школи, адмінбудівлі, склади, гаражі та автостоянки.

У житлових будинках зруйновано поверхи та квартири — вигоріли помешкання. В інших будинках пошкодило цілі поверхи, зокрема у 9- та 16-поверхівках. Після влучань горіли квартири, приватні будинки, готель і склади. Вогонь охопив і автостоянки: знищив і пошкодив близько 20 автомобілів, серед них автобуси та легковики. Рятувальники ліквідували всі займання.