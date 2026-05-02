Главная Одесса Россия ударила дронами по порту на Одесчине: есть повреждения

Россия ударила дронами по порту на Одесчине: есть повреждения

Дата публикации 2 мая 2026 09:17
Россия ударила дронами по порту на Одесчине: есть повреждения
Спасатель тушит огонь, который возник после попадания дрона. Фото: ГСЧС Оещины

Ночью 2 мая российские войска снова атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области. Захватчики били ударными беспилотниками, запущенными из временно оккупированного Крыма. По состоянию на сейчас обошлось без погибших и пострадавших.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на Главное управление ГСЧС в Одесской области.

Рятувальник гасить вогонь
Спасатель работает на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесской области

О последствиях атаки сообщил и глава Одесской ОВА Олег Кипер. По его словам, в результате попаданий повреждены объекты на территории порта.

"Ночью враг снова атаковал портовую инфраструктуру Одесской области. В результате попаданий повреждены склад и пристройки. К счастью, погибших и пострадавших нет", — отметил Кипер.

Росія вдарила дронами по порту на Одещині: є пошкодження - фото 2
Сообщение Олега Кипера. Фото: скриншот из Telegram

К ликвидации последствий привлекали подразделения ГСЧС. На месте работали 19 спасателей и 5 единиц техники. Сейчас продолжается осмотр территории и фиксация повреждений.

Машина рятувальників біля будівлі
Техника ГСЧС возле горящего здания. Фото: ГСЧС Одесской области
Будівля охвачена вогнем
Спасатели борются с огнем. Фото: ГСЧС Одесской области

В то же время в самой Одессе ночь прошла без чрезвычайных происшествий. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

"Эта ночь прошла для города без чрезвычайных ситуаций. Спасибо защитникам и всем, кто работает на благо страны. Мирного неба и тихих выходных", — написал он.

Росія вдарила дронами по порту на Одещині: є пошкодження - фото 5
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Обстрелы Одессы и региона

Россияне последнюю неделю почти непрерывно бьют по Одессе и области дронами и ракетами. Так, в ночь на 1 мая Новини.LIVE сообщали, что российские войска атаковали Одессу и область ударными дронами. Они били по жилым кварталам города и одному из районов Одесской области и повредили гражданскую инфраструктуру. Правоохранители уже открыли уголовное производство.

В Одессе удар повредил крышу 16-этажного жилого комплекса. В другом доме разрушил две квартиры на 12-м этаже. Пять человек получили ранения — среди них 25-летняя женщина и 26-летний мужчина. Им оказали медицинскую помощь. В области дроны попали по портовой инфраструктуре и повредили объекты. Следователи квалифицируют эти удары как военное преступление.

Также Новини.LIVE писали, что в тот же день днем российские войска снова направили дроны на Одесский район. Воздушная тревога прозвучала в третий раз с утра. Под удар попал торговый центр — взрыв повредил крышу, после чего вспыхнул пожар. Спасатели быстро потушили огонь. По предварительным данным, никто не пострадал.

Кроме того, как информировали Новини.LIVE, накануне, в ночь на 30 апреля, российские войска также атаковали Одессу дронами. Часть целей сбила ПВО, однако другие попали или упали обломками в разных районах города. Удары повредили десятки объектов: многоэтажки и частные дома, отель, детсад, две школы, админздания, склады, гаражи и автостоянки.

В жилых домах разрушены этажи и квартиры — выгорели помещения. В других домах повреждены целые этажи, в частности в 9- и 16-этажках. После попаданий горели квартиры, частные дома, гостиница и склады. Огонь охватил и автостоянки: уничтожил и повредил около 20 автомобилей, среди них автобусы и легковушки. Спасатели ликвидировали все возгорания.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
