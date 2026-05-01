РФ вдень атакувала ТРЦ в Одесі: наслідки ворожого удару

Наслідки атаки на ТРЦ. Фото: Одеська ОВА

В Одесі тричі від ранку оголошували повітряну тривогу. Під час однієї з них ворог атакував область ударними безпілотниками. Унаслідок удару пошкоджено будівлю торговельного центру. Обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера.

Атака на Одесу

Вдень російські війська спрямували ударні безпілотники на Одеський район. Повітряна тривога пролунала втретє від ранку. Під удар потрапила цивільна інфраструктура. Йдеться про будівлю торговельного центру в одному із районів міста. У результаті обстрілу було пошкоджено дах будівлі.

Наслідки влучання дрона. Фото: Одеська ОВА

Через це спалахнула пожежа. Рятувальники швидко прибули на місце та ліквідували займання. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Місце влучання дрона. Фото: Одеська ОВА

Наразі на місці тривають роботи з ліквідації наслідків атаки. Фахівці оцінюють масштаби пошкоджень. Також перевіряють територію на наявність уламків. Мешканців закликають бути обережними та не ігнорувати сигнали тривоги.

Що відомо про атаку

Удень 1 травня в Одесі пролунали вибухи. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу. Моніторингові канали повідомляли про рух ударних безпілотників у напрямку міста. За попередніми даними, дрони прямували у бік Чабанки та Пересипського району. Вибухи пролунали близько 12:00. Після цього в частині міста зафіксували наслідки атаки.

Нічний обстріл

У ніч на 1 травня російські війська атакували Одесу та область ударними безпілотниками. Під удар потрапив житловий сектор міста, а також один із районів Одещини. Внаслідок обстрілу зафіксовані руйнування цивільної інфраструктури. Правоохоронці вже розпочали розслідування.

В Одесі пошкоджено дах 16-поверхового житлового комплексу. Також зруйновано дві квартири на 12 поверсі 13-поверхового будинку. Через атаку постраждали п’ятеро цивільних людей. Серед них — 25-річна жінка та 26-річний чоловік, їм надають медичну допомогу.

Крім того, в області зафіксовано пошкодження об’єктів портової інфраструктури. За цими фактами відкрито кримінальне провадження за статтею про воєнні злочини.

Як повідомляли Новини.LIVE, уночі в понеділок, 27 квітня, росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Зазнали пошкоджень житловий будинок, будівля готелю та приватні автівки. Є інформація про постраждалих.

Також Новини.LIVE писали, що Росія продовжує використовувати тимчасово окупований Крим для ударів по півдню України. Дрони та балістичні ракети звідти запускають практично щодня, і Одеса залишається серед основних цілей.