РФ днем атаковала ТРЦ в Одессе: последствия вражеского удара

Последствия атаки на ТРЦ. Фото: Одесская ОВА

В Одессе трижды с утра объявляли воздушную тревогу. Во время одной из них враг атаковал область ударными беспилотниками. В результате удара повреждено здание торгового центра. Обошлось без пострадавших.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера.

Атака на Одессу

Днем российские войска направили ударные беспилотники на Одесский район. Воздушная тревога прозвучала в третий раз с утра. Под удар попала гражданская инфраструктура. Речь идет о здании торгового центра в одном из районов города. В результате обстрела была повреждена крыша здания.

Последствия попадания дрона. Фото: Одесская ОВА

Из-за этого вспыхнул пожар. Спасатели быстро прибыли на место и ликвидировали возгорание. По предварительной информации, никто не пострадал.

Место попадания дрона. Фото: Одесская ОВА

Сейчас на месте продолжаются работы по ликвидации последствий атаки. Специалисты оценивают масштабы повреждений. Также проверяют территорию на наличие обломков. Жителей призывают быть осторожными и не игнорировать сигналы тревоги.

Читайте также:

Что известно об атаке

Днем 1 мая в Одессе прогремели взрывы. Перед этим в городе объявили воздушную тревогу. Мониторинговые каналы сообщали о движении ударных беспилотников в направлении города. По предварительным данным, дроны направлялись в сторону Чабанки и Пересыпского района. Взрывы прогремели около 12:00. После этого в части города зафиксировали последствия атаки.

Ночной обстрел

В ночь на 1 мая российские войска атаковали Одессу и область ударными беспилотниками. Под удар попал жилой сектор города, а также один из районов Одесской области. В результате обстрела зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры. Правоохранители уже начали расследование.

В Одессе повреждена крыша 16-этажного жилого комплекса. Также разрушены две квартиры на 12 этаже 13-этажного дома. Из-за атаки пострадали пятеро гражданских людей. Среди них — 25-летняя женщина и 26-летний мужчина, им оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, в области зафиксировано повреждение объектов портовой инфраструктуры. По этим фактам открыто уголовное производство по статье о военных преступлениях.

Как сообщали Новини.LIVE, ночью в понедельник, 27 апреля, россияне атаковали Одессу ударными беспилотниками. Получили повреждения жилой дом, здание гостиницы и частные автомобили. Есть информация о пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что Россия продолжает использовать временно оккупированный Крым для ударов по югу Украины. Дроны и баллистические ракеты оттуда запускают практически ежедневно, и Одесса остается среди основных целей.