Россия атакует Одессу дронами: в городе раздаются сильные взрывы
Сейчас, 1 мая в Одессе прогремели взрывы. Российские войска атакуют дронами с Черного моря. Вероятно работает ПВО. Это уже вторая атака с начала дня в городе. Информация о последствиях пока не поступала.
Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.
Взрывы в Одессе
Сегодня, 1 мая, в Одессе прогремели взрывы. Мониторинговые каналы сообщали о движении дронов направлении города. Впоследствии уточнили, что БпЛА летят в сторону Чабанки и Пересыпского района. Вероятно работало ПВО. Информации о последствиях нет.
Предыдущие атаки
Отметим, с утра Россия уже второй раз атакует Одессу ударными дронами. Первую тревогу объявили в 08:17. Взрыв прогремел около 08:30. Отбой тогда объявили в 08:49.
Также, 10:00 дроны полетели на юг области. Тревога была объявлена в Измаильском и Белгород-днестровском районах. Вибдей прозвучал в 10:33.
Реактивные дроны
В Одесской области российские войска все чаще используют реактивные дроны, которые из-за высокой скорости сложнее перехватывать. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, оккупанты расширяют применение таких беспилотников, из-за чего растет нагрузка на силы противовоздушной обороны и операторов дронов-перехватчиков. В то же время украинские военные адаптируются к новым угрозам и усиливают подготовку пилотов.
Вместе с этим результативность Сил обороны постепенно повышается. Мобильные огневые группы и другие подразделения сбивают все больше воздушных целей. Однако реактивные дроны остаются серьезной опасностью для региона, что подтверждают постоянные атаки на Одесскую область.
Бомбоубежища в Одессе
Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.
Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.
Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.