Россия атакует Одессу дронами: в городе раздаются сильные взрывы

Сейчас, 1 мая в Одессе прогремели взрывы. Российские войска атакуют дронами с Черного моря. Вероятно работает ПВО. Это уже вторая атака с начала дня в городе. Информация о последствиях пока не поступала.

Об этом сообщают мониторинговые каналы, передает Новини.LIVE.

Взрывы в Одессе

Сегодня, 1 мая, в Одессе прогремели взрывы. Мониторинговые каналы сообщали о движении дронов направлении города. Впоследствии уточнили, что БпЛА летят в сторону Чабанки и Пересыпского района. Вероятно работало ПВО. Информации о последствиях нет.

Предыдущие атаки

Отметим, с утра Россия уже второй раз атакует Одессу ударными дронами. Первую тревогу объявили в 08:17. Взрыв прогремел около 08:30. Отбой тогда объявили в 08:49.

Также, 10:00 дроны полетели на юг области. Тревога была объявлена в Измаильском и Белгород-днестровском районах. Вибдей прозвучал в 10:33.

Читайте также:

Реактивные дроны

В Одесской области российские войска все чаще используют реактивные дроны, которые из-за высокой скорости сложнее перехватывать. Об этом рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, оккупанты расширяют применение таких беспилотников, из-за чего растет нагрузка на силы противовоздушной обороны и операторов дронов-перехватчиков. В то же время украинские военные адаптируются к новым угрозам и усиливают подготовку пилотов.

Вместе с этим результативность Сил обороны постепенно повышается. Мобильные огневые группы и другие подразделения сбивают все больше воздушных целей. Однако реактивные дроны остаются серьезной опасностью для региона, что подтверждают постоянные атаки на Одесскую область.

Бомбоубежища в Одессе

Увидеть полный перечень хранилищ можно с помощью онлайн-карты. На ней отдельно указано около 200 обычных укрытий и 135 противорадиационных бомбоубежищ в разных районах города. Также можно увидеть, где есть ближайший паркинг.

Во время тревоги все паркинги города должны быть открытыми для всех желающих. Блокировать входы в бомбоубежища запрещено.

Если вход в бомбоубежище закрыт или им невозможно по другим причинам пользоваться, то следует обратиться за решением этой проблемы в единый центр обращения граждан по телефону "15-35". Также можно позвонить в полицию или в спасательные службы.