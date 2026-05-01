Росія атакує Одесу дронами: у місті лунають сильні вибухи

Зараз, 1 травня в Одесі пролунали вибухи. Російські війська атакують дронами з Чорного моря. Ймовірно працює ППО. Це вже друга атака від початку дня у місті. Інформація про наслідки наразі не надходила.

Про це повідомляють моніторингові канали, передає Новини.LIVE.

Вибухи в Одесі

Сьогодні, 1 травня, в Одесі пролунали вибухм. Моніторингові канали повідомляли про рух дронів напрямку міста. Згодом уточнили, що БпЛА летять у бік Чабанки та Пересипського району. Ймовірно працювало ППО. Інформації про наслідки немає.

Попередні атаки

Зазначимо, від ранку Росія вже вдруге атакує Одесу ударними дронами. Першу тривогу оголосили о 08:17. Вибух пролунав близько 08:30. Відбій тоді оголосили о 08:49.

Також, 10:00 дрони полетіли на південь області. Тривогу було оголошено в Ізмаїльському та Білгород-дністровському районах. Вібдій пролунав о 10:33.

Реактивні дрони

На Одещині російські війська дедалі частіше використовують реактивні дрони, які через високу швидкість складніше перехоплювати. Про це розповів речник Української добровольчої армії Сергій Братчук. За його словами, окупанти розширюють застосування таких безпілотників, через що зростає навантаження на сили протиповітряної оборони та операторів дронів-перехоплювачів. Водночас українські військові адаптуються до нових загроз і посилюють підготовку пілотів.

Разом із цим результативність Сил оборони поступово підвищується. Мобільні вогневі групи та інші підрозділи збивають дедалі більше повітряних цілей. Однак реактивні дрони залишаються серйозною небезпекою для регіону, що підтверджують постійні атаки на Одещину.

Бомбосховища в Одесі

Побачити повний перелік сховищ можна за допомогою онлайн-мапи. На ній окремо зазначено близько 200 звичайних укриттів та 135 протирадіаційних бомбосховищ у різних районах міста. Також можна побачити, де є найближчий паркінг.

Під час тривоги всі паркінги міста мають бути відкритими для всіх охочих. Блокувати входи до бомбосховищ заборонено.

Якщо вхід до бомбосховища закритий чи ним неможливо з інших причин користатися, то слід звернутися за розв'язанням цієї проблеми до єдиного центру звернення громадян за номером "15-35". Також можна зателефонувати до поліції або до рятувальних служб.