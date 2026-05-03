Удар російських дронів по Чорноморську на Одещині: є загиблі

Рятувальник на місці пожежі, яка виникла унаслідок атаки дронів на Одещині: Фото: ДСНС Одещини

У ніч на 3 травня російські окупанти дронами вдарили по житлових будинках і портовій інфраструктурі Одещини. У Чорноморську зруйновано декілька осель. Є загиблі та поранені.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на офіційні джерела.

Наслідки обстрілу Одещини

Атака зачепила житлові квартали, де люди ще вчора жили звичайним життям. На місці працюють рятувальники, розбирають завали та фіксують руйнування. Пожежі після ударів вдалося ліквідувати. Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що росіяни цілеспрямовано б’ють по житлу і портових об’єктах.

"Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній та портовій інфраструктурі Одещини. На жаль, двоє людей загинуло, ще пʼятеро постраждало", — зазначив він.

Рятувальники ліквідують загоряння після влучання дронів. Фото: ДСНС Одещини

Пожежа після атаки дронами. Фото: ДСНС Одещини

В Одеській обласній прокуратурі додали, що частково зруйновано 5 приватних житлових будинків у двох населених пунктах Одеського регіону. Від ворожої атаки загинуло двоє цивільних людей: 38-річний чоловік та жінка. Також постраждали пʼятеро місцевих мешканців: 64-річна та 72-річна жінки та 29-річний, 56-річний і 69-річний чоловіки. Двох потерпілих госпіталізували до лікарні.

Читайте також:

Рятувальник на місці влучання. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальник гасить вогонь у порту. Фото: ДСНС Одещини

Удар по Чорноморську

Про ситуацію на місці удару розповів міський голова Чорноморська. Він показав наслідки атаки в житловому секторі, де один із будинків фактично знесений до фундаменту.

"Сьогодні вночі ворог знову атакував нашу громаду, атакував приватні будинки. Тут мешкали люди, а зараз будинку вже немає. На щастя, у цьому будинку ніхто не постраждав, але є пошкодження в інших місцях і постраждали люди", — зазначив він.

За його словами, у цьому конкретному будинку дивом обійшлося без загиблих, однак в інших місцях люди постраждали. Загалом у громаді пошкоджено близько шести приватних будинків.

За попередніми даними, у Чорноморській громаді пошкоджено близько шести приватних будинків. Рятувальники уточнили, що після ударів виникло кілька пожеж у різних локаціях. Вогонь охопив як житловий сектор, так і об’єкти інфраструктури, але його вдалося оперативно загасити.

У ДСНС підтвердили, що одна людина загинула в житловому секторі, ще троє отримали поранення. Ще один удар припав на портову інфраструктуру, де також загинула людина і двоє були травмовані. До ліквідації наслідків залучили десятки рятувальників і спецтехніку. Роботи тривали одразу на кількох локаціях.

Рятувальник намагається дістатися до вогню для ліквідації. Фото: ДСНС Одещини

Рятувальни гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Водночас в самій Одесі ніч минула без прямих влучань. Про це повідомив очільник Одеської МВА Сергій Лисак.

"Ця ніч минула в Одесі з тривогами, проте для нашого міста все обійшлося без загроз", — написав він.

Допис Сергія Лисака. Фото: скриншот з Telegram

Мешканців області закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях.

Удари по Одещині

Вчора, 2 травня, російські війська вкотре атакували портову інфраструктуру в Одеській області. Загарбники били ударними безпілотниками, запущеними з тимчасово окупованого Криму. Станом на зараз обійшлося без загиблих і постраждалих.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 1 травня російські війська атакували Одесу та область ударними дронами. В Одесі удар пошкодив дах 16-поверхового житлового комплексу. В іншому будинку зруйнував дві квартири на 12-му поверсі. П’ятеро людей дістали поранення. Того ж дня вдень російські війська знову спрямували дрони на Одеський район. Повітряна тривога пролунала втретє від ранку. Під удар потрапив торговельний центр — вибух пошкодив дах, після чого спалахнула пожежа.

Також Новини.LIVE писали, що напередодні, у ніч на 30 квітня, російські війська також атакували Одесу дронами. Частину цілей збила ППО, однак інші влучили або впали уламками в різних районах міста. Удари пошкодили десятки об’єктів: багатоповерхівки та приватні будинки, готель, дитсадок, дві школи, адмінбудівлі, склади, гаражі та автостоянки. У житлових будинках зруйновано поверхи та квартири — вигоріли помешкання.