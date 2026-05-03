Удар российских дронов по Черноморску на Одесчине: есть погибшие
В ночь на 3 мая российские оккупанты дронами ударили по жилым домам и портовой инфраструктуре Одесской области. В Черноморске разрушено несколько домов. Есть погибшие и раненые.
Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на официальные источники.
Последствия обстрела Одесской области
Атака задела жилые кварталы, где люди еще вчера жили обычной жизнью. На месте работают спасатели, разбирают завалы и фиксируют разрушения. Пожары после ударов удалось ликвидировать. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне целенаправленно бьют по жилью и портовым объектам.
"Враг продолжает наносить удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области. К сожалению, два человека погибли, еще пятеро пострадали", — отметил он.
В Одесской областной прокуратуре добавили, что частично разрушены 5 частных жилых домов в двух населенных пунктах Одесского региона. От вражеской атаки погибли двое гражданских людей: 38-летний мужчина и женщина. Также пострадали пятеро местных жителей: 64-летняя и 72-летняя женщины и 29-летний, 56-летний и 69-летний мужчины. Двух пострадавших госпитализировали в больницу.
Удар по Черноморску
О ситуации на месте удара рассказал городской голова Черноморска. Он показал последствия атаки в жилом секторе, где один из домов фактически снесен до фундамента.
"Сегодня ночью враг снова атаковал нашу громаду, атаковал частные дома. Здесь жили люди, а сейчас дома уже нет. К счастью, в этом доме никто не пострадал, но есть повреждения в других местах и пострадали люди", — сказал он.
По его словам, в этом конкретном доме чудом обошлось без погибших, однако в других местах люди пострадали. Всего в общине повреждено около шести частных домов.
По предварительным данным, в Черноморской громаде повреждено около шести частных домов. Спасатели уточнили, что после ударов возникло несколько пожаров в разных локациях. Огонь охватил как жилой сектор, так и объекты инфраструктуры, но его удалось оперативно потушить.
В ГСЧС подтвердили, что один человек погиб в жилом секторе, еще трое получили ранения. Еще один удар пришелся на портовую инфраструктуру, где также погиб человек и двое были травмированы. К ликвидации последствий привлекли десятки спасателей и спецтехнику. Работы продолжались сразу на нескольких локациях.
В то же время в самой Одессе ночь прошла без прямых попаданий. Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.
"Эта ночь прошла в Одессе с тревогами, однако для нашего города все обошлось без угроз", — написал он.
Жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.
Удары по Одесской области
Вчера, 2 мая, российские войска в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области. Захватчики били ударными беспилотниками, запущенными из временно оккупированного Крыма. По состоянию на сейчас обошлось без погибших и пострадавших.
Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 1 мая российские войска атаковали Одессу и область ударными дронами. В Одессе удар повредил крышу 16-этажного жилого комплекса. В другом доме разрушил две квартиры на 12-м этаже. Пять человек получили ранения. В тот же день днем российские войска снова направили дроны на Одесский район. Воздушная тревога прозвучала в третий раз с утра. Под удар попал торговый центр — взрыв повредил крышу, после чего вспыхнул пожар.
Также Новини.LIVE писали, что накануне, в ночь на 30 апреля, российские войска также атаковали Одессу дронами. Часть целей сбила ПВО, однако другие попали или упали обломками в разных районах города. Удары повредили десятки объектов: многоэтажки и частные дома, отель, детсад, две школы, админздания, склады, гаражи и автостоянки. В жилых домах разрушены этажи и квартиры - выгорели помещения.