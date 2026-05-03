Удар российских дронов по Черноморску на Одесчине: есть погибшие

Спасатель на месте пожара, который возник в результате атаки дронов в Одесской области: Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 3 мая российские оккупанты дронами ударили по жилым домам и портовой инфраструктуре Одесской области. В Черноморске разрушено несколько домов. Есть погибшие и раненые.

Последствия обстрела Одесской области

Атака задела жилые кварталы, где люди еще вчера жили обычной жизнью. На месте работают спасатели, разбирают завалы и фиксируют разрушения. Пожары после ударов удалось ликвидировать. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне целенаправленно бьют по жилью и портовым объектам.

"Враг продолжает наносить удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области. К сожалению, два человека погибли, еще пятеро пострадали", — отметил он.

Спасатели ликвидируют возгорание после попадания дронов. Фото: ГСЧС Одесской области

Пожар после атаки дронами. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одесской областной прокуратуре добавили, что частично разрушены 5 частных жилых домов в двух населенных пунктах Одесского региона. От вражеской атаки погибли двое гражданских людей: 38-летний мужчина и женщина. Также пострадали пятеро местных жителей: 64-летняя и 72-летняя женщины и 29-летний, 56-летний и 69-летний мужчины. Двух пострадавших госпитализировали в больницу.

Спасатель на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатель тушит огонь в порту. Фото: ГСЧС Одесской области

Удар по Черноморску

О ситуации на месте удара рассказал городской голова Черноморска. Он показал последствия атаки в жилом секторе, где один из домов фактически снесен до фундамента.

"Сегодня ночью враг снова атаковал нашу громаду, атаковал частные дома. Здесь жили люди, а сейчас дома уже нет. К счастью, в этом доме никто не пострадал, но есть повреждения в других местах и пострадали люди", — сказал он.

По его словам, в этом конкретном доме чудом обошлось без погибших, однако в других местах люди пострадали. Всего в общине повреждено около шести частных домов.

По предварительным данным, в Черноморской громаде повреждено около шести частных домов. Спасатели уточнили, что после ударов возникло несколько пожаров в разных локациях. Огонь охватил как жилой сектор, так и объекты инфраструктуры, но его удалось оперативно потушить.

В ГСЧС подтвердили, что один человек погиб в жилом секторе, еще трое получили ранения. Еще один удар пришелся на портовую инфраструктуру, где также погиб человек и двое были травмированы. К ликвидации последствий привлекли десятки спасателей и спецтехнику. Работы продолжались сразу на нескольких локациях.

Спасатель пытается добраться до огня для ликвидации. Фото: ГСЧС Одесской области

Спасатели тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

В то же время в самой Одессе ночь прошла без прямых попаданий. Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

"Эта ночь прошла в Одессе с тревогами, однако для нашего города все обошлось без угроз", — написал он.

Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Удары по Одесской области

Вчера, 2 мая, российские войска в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области. Захватчики били ударными беспилотниками, запущенными из временно оккупированного Крыма. По состоянию на сейчас обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 1 мая российские войска атаковали Одессу и область ударными дронами. В Одессе удар повредил крышу 16-этажного жилого комплекса. В другом доме разрушил две квартиры на 12-м этаже. Пять человек получили ранения. В тот же день днем российские войска снова направили дроны на Одесский район. Воздушная тревога прозвучала в третий раз с утра. Под удар попал торговый центр — взрыв повредил крышу, после чего вспыхнул пожар.

Также Новини.LIVE писали, что накануне, в ночь на 30 апреля, российские войска также атаковали Одессу дронами. Часть целей сбила ПВО, однако другие попали или упали обломками в разных районах города. Удары повредили десятки объектов: многоэтажки и частные дома, отель, детсад, две школы, админздания, склады, гаражи и автостоянки. В жилых домах разрушены этажи и квартиры - выгорели помещения.