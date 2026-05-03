Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородШтабРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиГламурСтильТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУВойнаМентальное здоровьеГороскопFashionЕвровидениеНацотборПередоваяПутешествияТрадицииПогодаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаВойскоХроникиЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксЗдоровьеУкраина АрхивРезервОгоПризывЭкономистКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Стиль
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Удар российских дронов по Черноморску на Одесчине: есть погибшие

Удар российских дронов по Черноморску на Одесчине: есть погибшие

Ua ru
Дата публикации 3 мая 2026 09:38
Удар российских дронов по Черноморску на Одесчине: есть погибшие
Спасатель на месте пожара, который возник в результате атаки дронов в Одесской области: Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 3 мая российские оккупанты дронами ударили по жилым домам и портовой инфраструктуре Одесской области. В Черноморске разрушено несколько домов. Есть погибшие и раненые.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на официальные источники.

Последствия обстрела Одесской области

Атака задела жилые кварталы, где люди еще вчера жили обычной жизнью. На месте работают спасатели, разбирают завалы и фиксируют разрушения. Пожары после ударов удалось ликвидировать. Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что россияне целенаправленно бьют по жилью и портовым объектам.

"Враг продолжает наносить удары по гражданской и портовой инфраструктуре Одесской области. К сожалению, два человека погибли, еще пятеро пострадали", — отметил он.

Удар російських дронів по Чорноморську на Одещині
Спасатели ликвидируют возгорание после попадания дронов. Фото: ГСЧС Одесской области
Вогонь після влучання дрона
Пожар после атаки дронами. Фото: ГСЧС Одесской области

В Одесской областной прокуратуре добавили, что частично разрушены 5 частных жилых домов в двух населенных пунктах Одесского региона. От вражеской атаки погибли двое гражданских людей: 38-летний мужчина и женщина. Также пострадали пятеро местных жителей: 64-летняя и 72-летняя женщины и 29-летний, 56-летний и 69-летний мужчины. Двух пострадавших госпитализировали в больницу.

Читайте также:
Рятувальник гасить пожежу у порту
Спасатель на месте попадания. Фото: ГСЧС Одесской области
Рятувальник гасить пожежу
Спасатель тушит огонь в порту. Фото: ГСЧС Одесской области

Удар по Черноморску

О ситуации на месте удара рассказал городской голова Черноморска. Он показал последствия атаки в жилом секторе, где один из домов фактически снесен до фундамента.

"Сегодня ночью враг снова атаковал нашу громаду, атаковал частные дома. Здесь жили люди, а сейчас дома уже нет. К счастью, в этом доме никто не пострадал, но есть повреждения в других местах и пострадали люди", — сказал он.

По его словам, в этом конкретном доме чудом обошлось без погибших, однако в других местах люди пострадали. Всего в общине повреждено около шести частных домов.

По предварительным данным, в Черноморской громаде повреждено около шести частных домов. Спасатели уточнили, что после ударов возникло несколько пожаров в разных локациях. Огонь охватил как жилой сектор, так и объекты инфраструктуры, но его удалось оперативно потушить.

В ГСЧС подтвердили, что один человек погиб в жилом секторе, еще трое получили ранения. Еще один удар пришелся на портовую инфраструктуру, где также погиб человек и двое были травмированы. К ликвидации последствий привлекли десятки спасателей и спецтехнику. Работы продолжались сразу на нескольких локациях.

Наслідки удару дронами
Спасатель пытается добраться до огня для ликвидации. Фото: ГСЧС Одесской области
Удар російських дронів по Одещині
Спасатели тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

В то же время в самой Одессе ночь прошла без прямых попаданий. Об этом сообщил глава Одесской ГВА Сергей Лысак.

"Эта ночь прошла в Одессе с тревогами, однако для нашего города все обошлось без угроз", — написал он.

Удар російських дронів по Чорноморську на Одещині: є загиблі - фото 7
Сообщение Сергея Лысака. Фото: скриншот из Telegram

Жителей области призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Удары по Одесской области

Вчера, 2 мая, российские войска в очередной раз атаковали портовую инфраструктуру в Одесской области. Захватчики били ударными беспилотниками, запущенными из временно оккупированного Крыма. По состоянию на сейчас обошлось без погибших и пострадавших.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 1 мая российские войска атаковали Одессу и область ударными дронами. В Одессе удар повредил крышу 16-этажного жилого комплекса. В другом доме разрушил две квартиры на 12-м этаже. Пять человек получили ранения. В тот же день днем российские войска снова направили дроны на Одесский район. Воздушная тревога прозвучала в третий раз с утра. Под удар попал торговый центр — взрыв повредил крышу, после чего вспыхнул пожар.

Также Новини.LIVE писали, что накануне, в ночь на 30 апреля, российские войска также атаковали Одессу дронами. Часть целей сбила ПВО, однако другие попали или упали обломками в разных районах города. Удары повредили десятки объектов: многоэтажки и частные дома, отель, детсад, две школы, админздания, склады, гаражи и автостоянки. В жилых домах разрушены этажи и квартиры - выгорели помещения.

Новости Одессы Последствия обстрела Одесчины атака дронами по Одессе
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации