Главная Одесса

Город на Одесчине остался без света: последствия атаки РФ

Дата публикации 3 мая 2026 11:29
Город на Одесчине остался без света: последствия атаки РФ
Поврежденный дом в Одесской области в результате атаки дронами РФ. Фото: Василий Гуляев/Telegram

Черноморск, что в Одесской области, оправляется после ночной атаки российских дронов. Под ударами оказались не только город, но и соседний поселок Александровка. Повреждены жилые дома и инфраструктура, часть громады осталась без электроснабжения.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на мэра города Черноморска Василия Гуляева.

Последствия удара по Черноморску

По его информации, в Черноморске наибольшим разрушениям подвергся частный сектор. На местах работают коммунальные и экстренные службы, которые расчищают территории, убирают обломки и помогают жителям восстановить поврежденное жилье. Город остался без света.

"Отсутствует электроснабжение. Энергетики работают над скорейшим восстановлением. Комиссия по обследованию поврежденного имущества начнет работу в 10:00. Просим жителей сохранять спокойствие и по возможности ограничить пребывание вблизи мест повреждений",— написал он.

Зруйнований будинок на Одещині
Разрушенный дроном дом в Одесской области. Фото: Одесская областная прокуратура

Ликвидация последствий в поселке Александровка

В поселке Александровка развернули два мобильных пункта помощи. Там можно получить консультации и поддержку. Они работают по адресу: переулок Единства, 40.

Коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий. Они закрывают выбитые окна, убирают обломки и восстанавливают поврежденные объекты. Жителей призывают не приближаться к местам разрушений и во время воздушных тревог находиться в укрытиях.

Наслідки атаки на Олександрівку
Коммунальные службы ликвидируют последствия атаки. Фото: Василий Гуляев/Telegram
Будинок без вікон після атаки
Коммунальщики закрывают окна фанерой. Фото: Василий Гуляев/Telegram

Что известно об атаке на Одесскую область в ночь на 3 мая

В ночь на 3 мая российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Они били по портовой инфраструктуре и жилым кварталам в двух населенных пунктах области. В результате обстрела частично разрушены пять частных домов. Погибли два человека — 38-летние мужчина и женщина. Еще пятеро местных жителей получили ранения: две женщины в возрасте 64 и 72 года и трое мужчин 29, 56 и 69 лет. Двух пострадавших госпитализировали.

Как сообщали Новини.LIVE, 2 мая российские войска снова ударили по портовой инфраструктуре Одесской области. Они запустили ударные беспилотники из временно оккупированного Крыма. По предварительным данным, на этот раз обошлось без погибших и пострадавших.

Также Новини.LIVE писали, что накануне, в ночь на 1 мая, россияне атаковали Одессу и область дронами. В одном из жилых комплексов повредили крышу 16-этажки, а в другом доме разрушили две квартиры на 12-м этаже. Ранения получили пять человек. В тот же день днем войска РФ снова направили беспилотники на Одесский район. Один из ударов пришелся на торговый центр. Взрыв повредил крышу здания и вызвал пожар.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
