Водопостачання в Одесі під загрозою: які ризики у разі ударів РФ

В Одесі у разі удару РФ по водопостачанню наслідки можуть бути значно серйознішими, ніж під час блекаутів. Місто має вразливу систему, і її відновлення у випадку пошкодження може затягнутися на місяці.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву для видання Telegraf віцепрезидента Української водної асоціації Артема Ширу.

Які можуть бути наслідки удару по водопостачанню для Одеси

За словами Артема Ширу, на відміну від енергетики, водопостачання має складнішу структуру і менш гнучкі резервні варіанти.

"Є міста з одним входом — наприклад, Одеса. Просто одна труба в одному місці. Якщо туди прилетить ракета — проблеми не вирішити місяцями", — пояснив він.

Експерт зазначає, що в окремих містах система водопостачання більш розгалужена, тому там можливі лише тимчасові обмеження. Але для Одеси ризики значно вищі через особливості інфраструктури.

Окрім ракетних ударів, експерт звертає увагу і на інші ризики. Зокрема, йдеться про можливі кібератаки на системи управління водопостачанням.

Які збитки водної інфраструктури України

За оцінками, загальні збитки водної інфраструктури України через удари вже сягають 7,8 мільярда доларів. Для повного відновлення систем потрібно близько 17,5 мільярда доларів упродовж наступного десятиліття.

При цьому значна частина необхідного обладнання в Україні не виробляється, що додатково ускладнює відновлення у разі масштабних пошкоджень.

Скільки потрібно мати води в запасі

Експерти радять заздалегідь готуватися до можливих перебоїв із водою і мати мінімальні запаси.

Мінімальний запас виглядає так:

2 літри на добу на людину — питна вода,

10–15 літрів на добу — для санітарних потреб.

Якщо рахувати для сім’ї з трьох осіб на тиждень, потрібно щонайменше 42 літри питної води і від 210 до 315 літрів для побутових потреб. Артем Шира радить зберігати воду в ємностях великого об’єму.

"Варто мати кілька 20-літрових бутлів — це мінімум. Але не менш важливо заздалегідь знайти альтернативне джерело в межах кілометра пішки: свердловину, криницю або бювет", — зазначає він.

За його словами, це питання може стати критичним у разі тривалих перебоїв.

"Якщо таке місце є — жити можна, нехай і з відром. Якщо ні — через кілька днів після вичерпання запасів залишається тільки виїжджати", — каже експерт.

