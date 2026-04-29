Одеса залишиться без води майже на добу: адреси бюветів

Кран без води. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі, завтра, 30 квітня тимчасово відключать воду одразу в кількох районах. Обмеження триватимуть майже весь день — із ночі до пізнього вечора. Це пов’язано з підключенням нового магістрального водопроводу. Мешканців просять зробити запас води заздалегідь.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на "Інфоксводоканал".

Відключення води

У четвер, 30 квітня 2026 року, в Одесі заплановане масштабне відключення водопостачання. Воду перекриють із 00:10 і орієнтовно до 23:50. Причина — завершення будівництва нового магістрального водопроводу, який проклали від вулиці Багрицького до Французького бульвару. Нову лінію підключають до міської системи, щоб у майбутньому покращити подачу води та зменшити навантаження на мережі.

Перед запуском потрібно встановити запірну арматуру, тому без тимчасового відключення не обійтися.

Адреси відключень

Без води з 00:10 до 23:50 залишаться:

Приморський район

Хаджибейський район

Київський район

село Лиманка

село Червоний Хутір

Ж\М "Райдужний",

Ж\М "Совіньйон 1–5",

Ж\М "Чорноморка"

ЖКП "Таїрове"

Відновлення водопостачання

Після завершення робіт воду подаватимуть поступово. У частини будинків вона з’явиться швидше, в інших — із затримкою. Це залежить від поверху, розташування будинку та відстані до насосних станцій. Містян закликають підготуватися до відключення і зробити запас води на добу.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Як повідомляли Новини.LIVE, що у травні 2026 року вартість водопостачання для жителів Одеси не коригуватиметься. Тарифи для населення залишаються на рівні, встановленому ще в 2024 році. Водночас для небюжетних споживачів з 1 січня 2026 року "Інфоксводоканал" оновив ціну на воду.

Також Новини.LIVE писали, що Арцизький водоканал отримав попередження про відключення електроенергії на водозаборах. Борги підприємства перед постачальником зросли через здорожчання електрики та низьку оплату населенням. Міська рада раніше частково покривала заборгованість з бюджету, але ресурси вичерпуються.