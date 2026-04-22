Головна Одеса В Одесі може зникати світло: термінові ремонтні роботи

В Одесі може зникати світло: термінові ремонтні роботи

Дата публікації: 22 квітня 2026 14:18
В Одесі може зникати світло: термінові ремонтні роботи
Фахівці проводять ремонті роботи. Фото ілюстративне: ДТЕК

Після російських атак енергетична інфраструктура Одещини залишається у критичному стані. Фахівці змушені постійно проводити ремонтні роботи, щоб утримати систему. Через це в Одесі та Одеському районі можливі тимчасові відключення. Перебої зі світлом можуть тривати протягом дня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Відключення світла

В Одеському районі, зокрема в самій Одесі, попереджають про короткочасні відключення електроенергії. Йдеться про перерви тривалістю до однієї години. Причина — термінові ремонтні роботи на пошкоджених ділянках мереж. Енергетики відновлюють обладнання, яке зазнало ударів і перевантажень після обстрілів.

У службах зазначають, що роботи проводять у максимально стислі терміни. Фахівці намагаються якнайшвидше повернути електропостачання в кожну домівку та мінімізувати незручності для мешканців. Жителів просять поставитися з розумінням до ситуації та враховувати можливі перебої при плануванні дня.

Аварія в мережі

Вчора, 21 квітня, об 11:50 сталася аварія на електрообладнанні. Через це без світла тимчасово залишилися мешканці частини Пересипського району Одеси. Фахівці оперативно виїхали на місце та розпочали ремонт. У службах запевняють, що роблять усе можливе, щоб якнайшвидше усунути несправність і повернути електропостачання в домівки.

Відновлення після атак

Протягом минулого тижня, з 13 до 19 квітня, енергетики повернули світло для 205 тисяч родин у 197 селах і містечках, які постраждали від ворожих атак. Лише за один день — 21 квітня — електропостачання відновили для 79,3 тисячі сімей на Одещині. 

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Відключення води

Де немає води Крім перебоїв зі світлом, у частині Одеси тимчасово відсутнє і водопостачання. Обмеження діють до 21:00 22 квітня. Без води залишилися такі адреси:

  • вул. Миколаївська дорога, 197–243
  • вул. Лиманна, 1–26
  • вул. Дембровська
  • пров. Першотравневий
  • вул. Лузанівська — частково

Як повідомляли Новини.LIVE, у травні 2026 року тариф на електроенергію для жителів Одеси не зміниться. Вартість залишиться на рівні 4,32 грн за кВт⋅год. Водночас частина споживачів може зменшити витрати, якщо користується нічним тарифом. Для цього потрібен двозонний лічильник.

Також Новини.LIVE писали, що в Одеській області зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Через це регіон має серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Одеса відключення світла Відключення води Одеса
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина
