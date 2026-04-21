Графіки відключень в Одесі: ситуація зі світлом завтра

Ситуація з електропостачанням в Одеському регіоні залишається напруженою. Енергетики продовжують відновлювальні роботи, але дефіцит потужності ще відчутний. На 22 квітня в Одесі та області прогнозують збереження обмежень. Графіки відключень можуть змінюватися залежно від навантаження на мережу.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Стан енергосистеми в області

В Одеській області діють стабілізаційні графіки. Частину пошкоджених ліній вже відновили, але мережа працює з обмеженнями. У більшості населених пунктів світло подають за графіками. Водночас можливі затримки або додаткові відключення через перевантаження. Енергетики зазначають, що у випадку, якщо споживання різко зросте, доведеться застосовувати аварійні відключення. Це потрібно, щоб уникнути масштабних збоїв у системі.

Ситуація в Одесі

В самій Одесі навантаження на мережу залишається високим. Через це графіки можуть працювати з відхиленнями. У деяких районах можливі так звані "сірі зони", коли світло зникає поза запланованими годинами. Основна причина — велике навантаження на енерговузли, які живлять не лише будинки, а й критичну інфраструктуру. Йдеться про лікарні, насосні станції та інші важливі об’єкти.

Що радять мешканцям

Фахівці просять не перевантажувати мережу після появи світла. Краще вмикати техніку поступово. Одночасне використання потужних приладів може спричинити нові аварії. Особливо це стосується бойлерів, електроплит і пральних машин. Також варто заздалегідь заряджати необхідні пристрої.

Читайте також:

Чого чекати далі

Ремонтні роботи тривають без перерв. Енергетики замінюють пошкоджене обладнання та поступово збільшують потужність мережі. Частину техніки надають міжнародні партнери. Втім, повна стабілізація залежить від багатьох факторів. Зокрема — відсутності нових пошкоджень і рівня споживання електроенергії.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, що одесити платитимуть за електроенергію у квітні за старими тарифами. Населення платить 4,32 грн за кВт/год, а вночі за двозонним лічильником — 2,16 грн. Для бізнесу базова ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, зі знижкою для окремих підприємств — 359,55 грн.

Також, Новини.LIVE писали, що на Одещині російські удари пошкодили не лише об’єкти генерації, а й магістральні мережі високої напруги — 750, 330 та 220 кіловольт. Саме вони передають електроенергію від електростанцій до регіональних мереж. Найбільших втрат зазнали підстанції оператора Укренерго. За попередніми даними, в області фактично не залишилося жодної повністю справної підстанції цієї компанії.