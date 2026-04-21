В Одесі стався частковий блекаут: в чому причина

Відключення світла.

В Одесі в ніч проти 21 квітня в одному з районів міста зникло світло. Причиною блекауту сталася локальна аварія в мережі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт ДТЕК.

Блекаут в Одесі 21 квітня

"У частині Пересипського району зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання", — йдеться у повідомленні.

Наразі в Одесі та деяких районних центрах діють екстрені відключення поза графіком.

Також у ДТЕК закликали людей розумно споживати електроенергію, оскільки це зменшить навантаження на мережу та допоможе уникнути аварій.

Інформація про відключення світла в Одесі від ДТЕК.

Як повідомляло Новини.LIVE, 21 квітня в Одесі та області досі можуть діяти обмеження електропостачання. Режим відключень залежатиме від поточного рівня споживання та стану відновлених мереж.

Також ми писали, що 15 квітня, росіяни завдали удар по критичній інфраструктурі Чернігівської області. Внаслідок ворожої атаки понад 5 тисяч споживачів залишилися без світла.