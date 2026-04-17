Відключення світла в Одесі: ситуація в енергосистемі завтра

Нічна Одеса.

Після ударів по енергетичній інфраструктурі ситуація зі світлом в Одесі залишається напруженою. Енергосистема працює з обмеженими ресурсами, а фахівці постійно контролюють навантаження. 18 квітня в області діють стабілізаційні графіки, але в самому місті через дефіцит електроенергії застосовують екстрені відключення. Через це світло можуть вимикати без попередження.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Ситуація в області

Енергетики безперервно ремонтують пошкоджені об’єкти. У більшості населених пунктів світло подають за графіками, які змінюють залежно від споживання. В окремих районах відключення можуть тривати довше, ніж планувалося, бо мережі ще не працюють на повну потужність.

Жителям радять стежити за оновленнями через офіційні ресурси та чат-боти. Водночас можливі затримки в оновленні інформації, тому фактичні відключення не завжди збігаються з опублікованими графіками.

Що відбувається в Одесі

У місті відчувається значний дефіцит електроенергії. Через це чітке дотримання черг відключень наразі неможливе. Світло можуть вимикати позапланово, а періоди з електропостачанням іноді скорочуються. Усе залежить від навантаження на ключові енергетичні вузли.

Енергетики просять містян не перевантажувати мережу. Особливо важливо не вмикати одночасно багато потужних приладів після появи світла, щоб уникнути аварій.

Відновлення триває

Ремонтні бригади працюють безперервно, щоб відновити пошкоджену інфраструктуру. Швидкість робіт залежить від складності руйнувань і наявності необхідного обладнання. Водночас існує загроза нових атак, що ускладнює процес і не дає швидко повернути стабільне електропостачання.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, що у Пересипському районі Одеси 17 квітня частина мешканців залишилася без води. Обмеження триватимуть майже весь день через ремонт мереж. Водопостачання відключать із ранку до пізнього вечора.

Також, Новини.LIVE писали, що на Одещині зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Внаслідок цього це у регіоні серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.