Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городГламурРинок праціМодаTravelКультРинок нерухомостіШоубізнесТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Один із районів Одеси залишився без води майже на добу: бювети

Один із районів Одеси залишився без води майже на добу: бювети

Ua ru
Дата публікації: 17 квітня 2026 10:11
Люди в черзі до бювету. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Пересипському районі Одеси 17 квітня частина мешканців залишилася без води. Обмеження триватимуть майже весь день через ремонт мереж. Водопостачання відключать із ранку до пізнього вечора.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інфоксводоканал.

Відключення води

У Пересипському районі Одеси сьогодні не працює водопостачання. Його перекриють 17 квітня з 08:45 до 23:55. Причина — аварійно-ремонтні роботи на водопроводі, які проводить "Інфоксводоканал". Без води залишаться будинки за такими адресами:

  • вулиця Князя Володимира Великого (79, 81, 85–89, 93–107, 99-А, 111),
  • Академіка Заболотного (1-А, 3, 5, 7),
  • Жоліо-Кюрі (62, 64),
  • Марсельська,
  • 25–32 Лінії.
  • Орловська (21–59 та 20–54),
  • Ізюмська,
  • Бахмутська (127–159, 161, 161/1, 163).

Відновлення та довідка

У водоканалі пояснюють, що роботи потрібні для стабільної роботи системи. Після завершення ремонту подачу води відновлять у звичайному режимі. У разі питань мешканці можуть звернутися на гарячу лінію: 0-800-307-505 або інші цілодобові номери підприємства.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Тариф на воду в Одесі

Зазначимо, у квітні 2026 року тарифи на воду для жителів Одеси залишаються без змін, тож суми у платіжках не зростуть. Вартість водопостачання становить 14,93 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 14,37 грн. Разом із податком це дає приблизно 35 грн за кубометр використаної води.

Підсумкова сума у платіжці залежить від обсягу споживання: ті, хто мають лічильники, платять за фактичні показники, інші — за встановленими нормами. Також у квитанціях може бути додаткова абонплата за обслуговування мереж, тому кінцева сума для кожної родини відрізняється.

Як повідомляли Новини.LIVE, що Арцизький водоканал отримав попередження про відключення електроенергії на водозаборах. Борги підприємства перед постачальником зросли через здорожчання електрики та низьку оплату населенням. Міська рада раніше частково покривала заборгованість з бюджету, але ресурси вичерпуються.

Також Новини.LIVE писали, що у Кілійській громаді на Одещині планують підвищити тарифи на воду та водовідведення. Причиною називають подорожчання електроенергії та закупівельної води. Остаточне рішення мають ухвалити на засіданні виконавчого комітету Кілійської міської ради.

Одеса водопостачання Відключення води Одеса
Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації