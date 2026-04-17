Один із районів Одеси залишився без води майже на добу: бювети

Люди в черзі до бювету.

У Пересипському районі Одеси 17 квітня частина мешканців залишилася без води. Обмеження триватимуть майже весь день через ремонт мереж. Водопостачання відключать із ранку до пізнього вечора.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інфоксводоканал.

Відключення води

У Пересипському районі Одеси сьогодні не працює водопостачання. Його перекриють 17 квітня з 08:45 до 23:55. Причина — аварійно-ремонтні роботи на водопроводі, які проводить "Інфоксводоканал". Без води залишаться будинки за такими адресами:

вулиця Князя Володимира Великого (79, 81, 85–89, 93–107, 99-А, 111),

Академіка Заболотного (1-А, 3, 5, 7),

Жоліо-Кюрі (62, 64),

Марсельська,

25–32 Лінії.

Орловська (21–59 та 20–54),

Ізюмська,

Бахмутська (127–159, 161, 161/1, 163).

Відновлення та довідка

У водоканалі пояснюють, що роботи потрібні для стабільної роботи системи. Після завершення ремонту подачу води відновлять у звичайному режимі. У разі питань мешканці можуть звернутися на гарячу лінію: 0-800-307-505 або інші цілодобові номери підприємства.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Тариф на воду в Одесі

Зазначимо, у квітні 2026 року тарифи на воду для жителів Одеси залишаються без змін, тож суми у платіжках не зростуть. Вартість водопостачання становить 14,93 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 14,37 грн. Разом із податком це дає приблизно 35 грн за кубометр використаної води.

Підсумкова сума у платіжці залежить від обсягу споживання: ті, хто мають лічильники, платять за фактичні показники, інші — за встановленими нормами. Також у квитанціях може бути додаткова абонплата за обслуговування мереж, тому кінцева сума для кожної родини відрізняється.

Як повідомляли Новини.LIVE, що Арцизький водоканал отримав попередження про відключення електроенергії на водозаборах. Борги підприємства перед постачальником зросли через здорожчання електрики та низьку оплату населенням. Міська рада раніше частково покривала заборгованість з бюджету, але ресурси вичерпуються.

Також Новини.LIVE писали, що у Кілійській громаді на Одещині планують підвищити тарифи на воду та водовідведення. Причиною називають подорожчання електроенергії та закупівельної води. Остаточне рішення мають ухвалити на засіданні виконавчого комітету Кілійської міської ради.