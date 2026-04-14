Частина Одеського району залишиться без води: що відомо

Сьогодні, 14 квітня, у кількох населених пунктах Одеського району тимчасово вимкнуть воду. Причина — аварійні ремонтні роботи на мережах. Обмеження триватимуть протягом дня 14 квітня. Мешканців просять підготувати запас води заздалегідь.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Інфоксводоканал.

Де не буде води

За інформацією "Інфоксводоканалу", 14 квітня з 10:00 до 22:30 водопостачання припинять у таких населених пунктах:

село Сичавка

село Нові Біляри

село Візирка

село Булдинка

Відключення пов’язане з проведенням аварійних ремонтних робіт, які необхідні для відновлення стабільної роботи системи.

Що радять мешканцям

Жителів просять мати запас води на побутові потреби. Після завершення робіт подачу води обіцяють відновити у звичайному режимі. У разі потреби можна звернутися на гарячу лінію "Інфоксводоканалу" (цілодобово):

Читайте також:

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Тариф на воду в Одесі

Зазначимо, у квітні 2026 року тарифи на воду для жителів Одеси залишаються без змін, тож суми у платіжках не зростуть. Вартість водопостачання становить 14,93 грн за кубометр без ПДВ, а водовідведення — 14,37 грн. Разом із податком це дає приблизно 35 грн за кубометр використаної води.

Підсумкова сума у платіжці залежить від обсягу споживання: ті, хто мають лічильники, платять за фактичні показники, інші — за встановленими нормами. Також у квитанціях може бути додаткова абонплата за обслуговування мереж, тому кінцева сума для кожної родини відрізняється.

Як повідомляли Новини.LIVE, через аварійне пошкодження тимчасової мережі електропостачання без світла залишилася частина Ізмаїльського району. Відключення торкнулися південної та південно-східної частин Ізмаїла, частини міста Кілія, а також сіл Василівка, Омарбія, Кислиця та Стара Некрасівка.

Також Новини.LIVE писали, що у Кілійській громаді на Одещині планують підвищити тарифи на воду та водовідведення. Причиною називають подорожчання електроенергії та закупівельної води. Остаточне рішення мають ухвалити на засіданні виконавчого комітету Кілійської міської ради.