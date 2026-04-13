Відключення світла в Одесі: плани застосування графіків на завтра

Нічна Одеса. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетична ситуація в Одеському регіоні залишається напруженою. Внаслідок атак на критичні об'єкти інфраструктури мережа функціонує в обмеженому режимі, що змушує регулювати навантаження. У вівторок, 14 квітня, мешканці частини області житимуться за плановими графіками, проте в самому обласному центрі запроваджено екстрені обмеження. Наразі технічні умови не дозволяють гарантувати світло без пауз.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Ситуація з електромережами в регіоні

В Одеській області фахівці цілодобово лагодять пошкоджене обладнання. У більшості населених пунктів діють стабілізаційні графіки, які підлаштовують під поточний рівень споживання. Проте в деяких районах можливі триваліші відключення, оскільки потужності системи все ще недостатньо для повного покриття потреб.

Для перевірки актуального стану мереж рекомендується використовувати офіційні ресурси та чат-боти енергопостачальників. Важливо пам'ятати, що через динамічність ситуації дані на сайтах можуть оновлюватися з певним запізненням, тому реальний час вимкнення не завжди збігається з онлайн-графіком.

Специфіка відключень в Одесі

У самому місті відчувається значний брак потужності. Це призводить до того, що звичайні графіки не працюють. Світло можуть вимкнути будь-якої миті, через високе навантаження на локальні вузли. Енергетики закликають до свідомого споживання. Зокрема, не вмикати декілька енергоємних приладів одночасно одразу після подачі напруги. Це допоможе запобігти перевантаженню мереж та виникненню додаткових аварійних ситуацій.

Прогнози щодо відновлення

Відновлювальні операції не припиняються ні на хвилину. Головна мета майстрів — максимально швидко стабілізувати подачу струму. Швидкість повернення до нормального режиму залежить від обсягу руйнувань та наявності необхідного устаткування. Стан справ залишається мінливим, адже загроза нових ударів по вже відремонтованих вузлах створює додаткові ризики.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, що на Одещині зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Внаслідок цього це у регіоні серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Також, Новини.LIVE писали, що у квітні в Одесі не планують підвищувати тарифи на комунальні послуги. Вартість світла, газу, води, вивозу сміття, транспорту та паркування залишається на попередньому рівні. Саме такі суми містяни побачать у платіжках.