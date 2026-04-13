Отключение света в Одессе: планы применения графиков на завтра

Ночная Одесса ночная Одесса. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Энергетическая ситуация в Одесском регионе остается напряженной. Вследствие атак на критические объекты инфраструктуры сеть функционирует в ограниченном режиме, что вынуждает регулировать нагрузки. Во вторник, 14 апреля, жители части области будут жить по плановым графикам, однако в самом областном центре введены экстренные ограничения. Сейчас технические условия не позволяют гарантировать свет без пауз.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Ситуация с электросетями в регионе

В Одесской области специалисты круглосуточно чинят поврежденное оборудование. В большинстве населенных пунктов действуют стабилизационные графики, которые подстраивают под текущий уровень потребления. Однако в некоторых районах возможны более длительные отключения, поскольку мощности системы все еще недостаточно для полного покрытия потребностей.

Для проверки актуального состояния сетей рекомендуется использовать официальные ресурсы и чат-боты энергопоставщиков. Важно помнить, что из-за динамичности ситуации данные на сайтах могут обновляться с определенным опозданием, поэтому реальное время отключения не всегда совпадает с онлайн-графиком.

Специфика отключений в Одессе

В самом городе ощущается значительная нехватка мощности. Это приводит к тому, что обычные графики не работают. Свет могут выключить в любой момент, из-за высокой нагрузки на локальные узлы. Энергетики призывают к сознательному потреблению. В частности, не включать несколько энергоемких приборов одновременно сразу после подачи напряжения. Это поможет предотвратить перегрузку сетей и возникновение дополнительных аварийных ситуаций.

Прогнозы по восстановлению

Восстановительные операции не прекращаются ни на минуту. Главная цель мастеров — максимально быстро стабилизировать подачу тока. Скорость возвращения к нормальному режиму зависит от объема разрушений и наличия необходимого оборудования. Положение дел остаётся переменчивым, ведь угроза новых ударов по уже отремонтированным узлам создаёт дополнительные риски.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Вследствие этого это в регионе серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Также, Новини.LIVE писали, что в апреле в Одессе не планируют повышать тарифы на коммунальные услуги. Стоимость света, газа, воды, вывоза мусора, транспорта и парковки остается на прежнем уровне. Именно такие суммы горожане увидят в платежках.