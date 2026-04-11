Графіки світла в Одесі: чи буде електропостачання на Великдень

В Одеському районі, зокрема в Одесі, вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Тому завтра, 12 квітня, в Одесі та районі очікується застосування графіків стабілізаційних відключень. Вони діятимуть відповідно до затверджених черг, як і в інших населених пунктах області.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Відключення світла на Одещині

Енергетики наголошують, що команди Укренерго можуть змінюватися протягом дня. Якщо це станеться, графіки для області також оновлять або запровадять екстрені відключення. Саме тому жителів просять перевіряти актуальну інформацію на сайті оператора ДТЕК.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на електроенергію у квітні

Одесити платитимуть за електроенергію у квітні за старими тарифами. Населення платить 4,32 грн за кВт/год, а вночі за двозонним лічильником — 2,16 грн. Для бізнесу базова ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, зі знижкою для окремих підприємств — 359,55 грн.

Знищені електростанції на Одещині

Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України за ситуацією з електропостачанням. Після масованих ударів по енергетичних об’єктах система працює з обмеженнями, а мережа не може передавати необхідні обсяги електроенергії.

За даними енергетиків, із середини грудня на Одещині пошкоджено або зруйновано 34 великі підстанції. Це майже половина їхньої загальної кількості. Деякі об’єкти зазнали кількох атак.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що вночі 10 квітня енергетика знову була під прицілом російських окупантів. Вороги дронами завдали значних руйнувань двом великим енергетичним об'єктам на півдні області. Без електропостачання залишалося 11,1 тис. родин.

Також Новини.LIVE писали, що 9 квітня унаслідок російського обстрілу значних руйнувань зазнав енергетичний обʼєкт ДТЕК Одеські електромережі. В області були перебої зі світлом.