Графики света в Одессе: будет ли электроснабжение на Пасху

В Одесском районе, в частности в Одессе, удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Поэтому завтра, 12 апреля, в Одессе и районе ожидается применение графиков стабилизационных отключений. Они будут действовать в соответствии с утвержденными очередями, как и в других населенных пунктах области.

Отключение света в Одесской области

Энергетики отмечают, что команды Укрэнерго могут меняться в течение дня. Если это произойдет, графики для области также обновят или введут экстренные отключения. Именно поэтому жителей просят проверять актуальную информацию на сайте оператора ДТЭК.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию в апреле

Одесситы будут платить за электроэнергию в апреле по старым тарифам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двухзонному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт/ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.

Уничтоженные электростанции в Одесской области

Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. После массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии.

По данным энергетиков, с середины декабря в Одесской области повреждены или разрушены 34 крупные подстанции. Это почти половина их общего количества. Некоторые объекты подверглись нескольким атакам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ночью 10 апреля энергетика снова была под прицелом российских оккупантов. Враги дронами нанесли значительные разрушения двум крупным энергетическим объектам на юге области. Без электроснабжения оставалось 11,1 тыс. семей.

Также Новини.LIVE писали, что 9 апреля в результате российского обстрела значительным разрушениям подвергся энергетический объект ДТЭК Одесские электросети. В области были перебои со светом.