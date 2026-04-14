Часть Одесского района останется без воды: что известно
Сегодня, 14 апреля, в нескольких населенных пунктах Одесского района временно отключат воду. Причина — аварийные ремонтные работы на сетях. Ограничения продлятся в течение дня 14 апреля. Жителей просят подготовить запас воды заранее.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.
Где не будет воды
По информации "Инфоксводоканала", 14 апреля с 10:00 до 22:30 водоснабжение прекратят в таких населенных пунктах:
- село Сычавка
- село Новые Беляры
- село Визирка
- село Булдинка
Отключение связано с проведением аварийных ремонтных работ, которые необходимы для восстановления стабильной работы системы.
Что советуют жителям
Жителей просят иметь запас воды на бытовые нужды. После завершения работ подачу воды обещают восстановить в обычном режиме. В случае необходимости можно обратиться на горячую линию "Инфоксводоканала" (круглосуточно):
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Тариф на воду в Одессе
Отметим, в апреле 2026 года тарифы на воду для жителей Одессы остаются без изменений, поэтому суммы в платежках не вырастут. Стоимость водоснабжения составляет 14,93 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 14,37 грн. Вместе с налогом это дает примерно 35 грн за кубометр использованной воды.
Итоговая сумма в платежке зависит от объема потребления: те, кто имеют счетчики, платят за фактические показатели, другие - по установленным нормам. Также в квитанциях может быть дополнительная абонплата за обслуживание сетей, поэтому конечная сумма для каждой семьи отличается.
