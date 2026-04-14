Часть Одесского района останется без воды: что известно

Сегодня, 14 апреля, в нескольких населенных пунктах Одесского района временно отключат воду. Причина — аварийные ремонтные работы на сетях. Ограничения продлятся в течение дня 14 апреля. Жителей просят подготовить запас воды заранее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.

Где не будет воды

По информации "Инфоксводоканала", 14 апреля с 10:00 до 22:30 водоснабжение прекратят в таких населенных пунктах:

село Сычавка

село Новые Беляры

село Визирка

село Булдинка

Отключение связано с проведением аварийных ремонтных работ, которые необходимы для восстановления стабильной работы системы.

Что советуют жителям

Жителей просят иметь запас воды на бытовые нужды. После завершения работ подачу воды обещают восстановить в обычном режиме. В случае необходимости можно обратиться на горячую линию "Инфоксводоканала" (круглосуточно):

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Тариф на воду в Одессе

Отметим, в апреле 2026 года тарифы на воду для жителей Одессы остаются без изменений, поэтому суммы в платежках не вырастут. Стоимость водоснабжения составляет 14,93 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 14,37 грн. Вместе с налогом это дает примерно 35 грн за кубометр использованной воды.

Итоговая сумма в платежке зависит от объема потребления: те, кто имеют счетчики, платят за фактические показатели, другие - по установленным нормам. Также в квитанциях может быть дополнительная абонплата за обслуживание сетей, поэтому конечная сумма для каждой семьи отличается.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за аварийного повреждения временной сети электроснабжения без света осталась часть Измаильского района. Отключения коснулись южной и юго-восточной частей Измаила, части города Килия, а также сел Васильевка, Омарбия, Кислица и Старая Некрасовка.

Также Новини.LIVE писали, что в Килийской общине Одесской области планируют повысить тарифы на воду и водоотвод. Причиной называют подорожание электроэнергии и закупочной воды. Окончательное решение должны принять на заседании исполнительного комитета Килийского городского совета.