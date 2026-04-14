Главная Одесса Часть Одесского района останется без воды: что известно

Часть Одесского района останется без воды: что известно

Дата публикации 14 апреля 2026 09:59
Часть Одесского района останется без воды: что известно
Кран без воды. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 14 апреля, в нескольких населенных пунктах Одесского района временно отключат воду. Причина — аварийные ремонтные работы на сетях. Ограничения продлятся в течение дня 14 апреля. Жителей просят подготовить запас воды заранее.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.

Где не будет воды

По информации "Инфоксводоканала", 14 апреля с 10:00 до 22:30 водоснабжение прекратят в таких населенных пунктах:

  • село Сычавка
  • село Новые Беляры
  • село Визирка
  • село Булдинка

Отключение связано с проведением аварийных ремонтных работ, которые необходимы для восстановления стабильной работы системы.

Что советуют жителям

Жителей просят иметь запас воды на бытовые нужды. После завершения работ подачу воды обещают восстановить в обычном режиме. В случае необходимости можно обратиться на горячую линию "Инфоксводоканала" (круглосуточно):

  • 0-800-307-505,
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Тариф на воду в Одессе

Отметим, в апреле 2026 года тарифы на воду для жителей Одессы остаются без изменений, поэтому суммы в платежках не вырастут. Стоимость водоснабжения составляет 14,93 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 14,37 грн. Вместе с налогом это дает примерно 35 грн за кубометр использованной воды.

Итоговая сумма в платежке зависит от объема потребления: те, кто имеют счетчики, платят за фактические показатели, другие - по установленным нормам. Также в квитанциях может быть дополнительная абонплата за обслуживание сетей, поэтому конечная сумма для каждой семьи отличается.

Как сообщали Новини.LIVE, из-за аварийного повреждения временной сети электроснабжения без света осталась часть Измаильского района. Отключения коснулись южной и юго-восточной частей Измаила, части города Килия, а также сел Васильевка, Омарбия, Кислица и Старая Некрасовка.

Также Новини.LIVE писали, что в Килийской общине Одесской области планируют повысить тарифы на воду и водоотвод. Причиной называют подорожание электроэнергии и закупочной воды. Окончательное решение должны принять на заседании исполнительного комитета Килийского городского совета.

Мария Луценко - Редактор
Мария Луценко
