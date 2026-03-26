У деяких районах Одеси та області не буде води два дні

Люди стоять в черзі за водою. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі та передмісті тимчасово відключать воду через аварійні роботи. Обмеження триватимуть два дні поспіль. Водопостачання припинять у кількох районах і селах.

Про це повідомили в Інфоксводоканалі, передає Новини.LIVE.

Відключення води

Відключення триватиме сьогодні та завтра 27 березня 2026 року з 08:00 до 22:00. Причина — невідкладні аварійно-ремонтні роботи на об’єктах водопровідної інфраструктури. Без води залишаться:

колишній мікрорайон "Більшовик"

с. Латівка

с. Набережне

с. Протопопівка

с. Августівка

с. Черевичне

с. Ковалівка

с. Нова Еметівка

с. Маринівка

с. Іллінка

с. Чоботарівка

с. Морозівка

Комунальні служби обіцяють відновити водопостачання одразу після завершення робіт. Водночас мешканцям радять зробити запас води та раціонально її використовувати.

Де дізнатися про відключення

Довідки можна отримати цілодобово за телефонами контактного центру підприємства. Телефон працюють цілодобово:

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Відключення світла

У частині Білгород-Дністровського, Болградського та Ізмаїльського районів в ніч на 26 березня зникло світло через локальну аварію в мережі. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання В Одеса та частині районів тривають екстрені відключення світла поза графіком. Мешканців просять економно споживати електроенергію, щоб зменшити навантаження на мережу та уникнути нових аварій.

Крім того, після ворожої атаки ввечері 24 березня енергетики відновили електропостачання для 1 698 родин на Одещині. Роботи виконують з урахуванням безпекової ситуації та після отримання дозволів. Світлопостачання вдається втримувати.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Одесі почали активну підготовку фонтанів до весняного запуску. Комунальники вже наводять лад на об’єктах і перевіряють обладнання. Частину робіт виконують щодня по всьому місту. Перші фонтани традиційно можуть запрацювати вже на початку квітня.

Також Новини.LIVE писали, що у квітні 2026 року тарифи на воду для жителів Одеси не зміняться. Ціни для населення залишаються на рівні, який встановили ще до початку повномасштабної війни. Під час воєнного стану їх не переглядають.