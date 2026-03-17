В Одесі аварійне відключення води: як працюють бювети сьогодні

В Одесі та передмісті тимчасово припинено подачу води через аварію на водопровідній мережі. Без води один мікрорайон та кілька населених пунктів. Фахівці проводять невідкладні ремонтні роботи, щоб відновити водопостачання. Очікується, що роботи триватимуть до вечора 17 березня.

Про це повідомили в Інфоксводоканалі, передає Новини.LIVE.

Аварійне відключення

17 березня 2026 року орієнтовно до 18:00 вода не надходитиме до споживачів у мікрорайоні "Слобідка", а також на вулицях Агрономічна, Київське шосе, Промислова (частково) та Хімічна. Крім того, тимчасово без води залишаться села Нерубайське, Велика Балка та Усатове. Причина відключення — аварія на об’єкті водопровідної інфраструктури, через яку необхідно провести невідкладні аварійно-ремонтні роботи. Мешканцям радять запастися водою заздалегідь та користуватися запасами економно.

Ремонтні роботи

Крім того, на декількох вулицях міста фахівці "Інфоксводоканалу" проводять планові ремонтні роботи. Через це частина вулиць міста також буде без водопостачання.

вул. Луцька,

пров. Вишневий,

вул. Яблунева.

Відключення до 18:00.

вул. Іцхака Рабіна,

вул. Героїв Крут.

Відключення до 19:00.

Де дізнатися про відключення

Довідки можна отримати цілодобово за телефонами контактного центру підприємства. Телефон працюють цілодобово:

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

сквер Мечникова,

сквер Михайлівський,

пр. Небесної Сотні, 14,

вул. Дальницька, 25,

вул. М. Говорова,

вул. Просвіти, 1-Д,

вул. Геранієва,

вул. Кримська,

вул. Героїв оборони

сквер Прохоровський,

вул. І. Рабіна,

вул. Інглезі

пр. Лесі Українки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

вул. Космонавтів,

сквер Старобазарний.

Відключення світла

Крім того, сьогодні, 17 березня, в Одеському районі проводять термінові роботи на енергетичному обладнанні. Через це з 06:00 до 18:00 тимчасово відключено електроенергію в частині Одеси та передмістя для безпеки працівників. Об’єкти критичної інфраструктури залишаються під живленням. Енергетики попереджають, що під час повітряної тривоги роботи можуть затягнутися, а після їх завершення світло повертатимуть поступово, щоб уникнути перевантаження мережі та нових аварій.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у квітні 2026 року тарифи на воду для жителів Одеси не зміняться. Ціни для населення залишаються на рівні, який встановили ще до початку повномасштабної війни. Під час воєнного стану їх не переглядають.

Також ми писали, що у Миколаєві досі немає питної води у кранах містян. Роботи над новим водогоном тривають і вже вийшли на завершальний етап. Його перевага полягає в тому, що вода до міста подаватиметься з декількох напрямків, а не з одного, як це було раніше.