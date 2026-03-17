В Одессе аварийное отключение воды: как работают бюветы сегодня

Люди в очереди к бювету.

В Одессе и пригороде временно прекращена подача воды из-за аварии на водопроводной сети. Без воды один микрорайон и несколько населенных пунктов. Специалисты проводят неотложные ремонтные работы, чтобы восстановить водоснабжение. Ожидается, что работы продлятся до вечера 17 марта.

Об этом сообщили в Инфоксводоканале, передает Новини.LIVE.

Аварийное отключение

17 марта 2026 года ориентировочно до 18:00 вода не будет поступать к потребителям в микрорайоне "Слободка", а также на улицах Агрономическая, Киевское шоссе, Промышленная (частично) и Химическая. Кроме того, временно без воды останутся села Нерубайское, Большая Балка и Усатово. Причина отключения — авария на объекте водопроводной инфраструктуры, из-за которой необходимо провести неотложные аварийно-ремонтные работы. Жителям советуют запастись водой заранее и пользоваться запасами экономно.

Ремонтные работы

Кроме того, на нескольких улицах города специалисты "Инфоксводоканала" проводят плановые ремонтные работы. Поэтому часть улиц города также будет без водоснабжения.

ул. Луцкая,

переулок Вишневый,

ул. Яблоневая.

Отключение до 18:00.

ул. Ицхака Рабина,

ул. Героев Крут.

Отключение до 19:00.

Где узнать об отключении

Справки можно получить круглосуточно по телефонам контактного центра предприятия. Телефон работают круглосуточно:

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Отключение света

Кроме того, сегодня, 17 марта, в Одесском районе проводят срочные работы на энергетическом оборудовании. Из-за этого с 06:00 до 18:00 временно отключена электроэнергия в части Одессы и пригорода для безопасности работников. Объекты критической инфраструктуры остаются под питанием. Энергетики предупреждают, что во время воздушной тревоги работы могут затянуться, а после их завершения свет будут возвращать постепенно, чтобы избежать перегрузки сети и новых аварий.

Напомним, мы сообщали, что в апреле 2026 года тарифы на воду для жителей Одессы не изменятся. Цены для населения остаются на уровне, который установили еще до начала полномасштабной войны. Во время военного положения их не пересматривают.

Также мы писали, что в Николаеве до сих пор нет питьевой воды в кранах горожан. Работы над новым водопроводом продолжаются и уже вышли на завершающий этап. Его преимущество заключается в том, что вода в город будет подаваться с нескольких направлений, а не с одного, как это было раньше.