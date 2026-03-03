Відео
Три райони в Одесі без води — адреси бюветів та цистерн

Три райони в Одесі без води — адреси бюветів та цистерн

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 10:07
Підвіз технічної води в Одесі 3 березня: адреси
Люди набирають воду з цистерни. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Одесі через тимчасову відсутність водопостачання організували підвіз технічної води. Автоцистерни працюватимуть одразу в кількох районах міста, щоб мешканці могли набрати воду поблизу домівок. Машини чергуватимуть із 11:00 за визначеними адресами. Відключення води пов’язане з аварійно-ремонтними роботами.

Про це повідомили в ЖКС Одеси, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Цистерни з водою

У зв’язку з перебоями водопостачання в Одеса міські служби організували підвіз технічної води. Автоцистерни з водою з 11:00 розмістять у Хаджибейському, Київському та Приморському районах. Мешканців просять приходити з власною тарою та за можливості користуватися водою ощадливо.

Адреси підвозу технічної води

Хаджибейський район:

  • вул. Б. Хмельницького, ріг вул. М’ясоїдівської 
  • вул. Балківська, 199
  • вул. Космонавтів, 68
  • вул. Філатова, 54

Київський район: 

  • вул. Сім’ї Глодан, 10 (біля АТБ)
  • вул. Академіка Корольова, 94, кут вул. Чикаленка
  • вул. Наукова, 60а
  • вул. Варненська, 15

Приморський район:

  • вул. Маразліївська, 1а
  • вул. Велика Арнаутська, 83
  • вул. Мала Арнаутська, 5/7
  • площа Соборна, 10

Відключення води

Зазначимо, що сьогодні, 3 березня з 10:00 до 23:00 у Київському, Приморському та Хаджибейському районах Одеси буде припинено водопостачання. Також без води залишаться с. Лиманка, с. Червоний Хутір, ж/м "Райдужний", ж/м "Совіньйон 1–5", ж/м "Чорноморка", ЖКП "Таїрове". Причина — невідкладні аварійно-ремонтні роботи на об’єктах водопровідної інфраструктури, які проводить філія Інфоксводоканал. Мешканців просять заздалегідь подбати про запас води.

Де дізнатися про відключення

Довідки можна отримати цілодобово за телефонами контактного центру підприємства. Телефон працюють цілодобово:

  • 0-800-307-505,
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155.

Бювети в Одесі

В Одесі загалом діє 17 бюветних комплексів із глибиною свердловин від 80 до 120 метрів. Уся вода з них подається безплатно та доступна для мешканців міста.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайлівський,
  • пр. Небесної Сотні, 14,
  • вул. Дальницька, 25,
  • вул. М. Говорова,
  • вул. Просвіти, 1-Д,
  • вул. Геранієва,
  • вул. Кримська,
  • вул. Героїв оборони
  • сквер Прохоровський,
  • вул. І. Рабіна,
  • вул. Інглезі
  • пр. Лесі Українки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • вул. Космонавтів,
  • сквер Старобазарний.

Нагадаємо, ми повідомляли, що 2 березня, у частині Львова зникло водопостачання. Причиною відсутності води є самовільні роботи приватної техніки на ділянці, через яку проходить магістральний водогін у Домажирі на Львівщині. 

Також ми писали, що у березні тарифи на комунальні послуги загалом залишаться без суттєвих змін для більшості населення. Однак у деяких регіонах або для окремих груп споживачів витрати все ж можуть змінитись.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
