Отключение воды в Одессе — где будут стоять цистерны

Отключение воды в Одессе — где будут стоять цистерны

Дата публикации 3 марта 2026 10:07
Подвоз технической воды в Одессе 3 марта: адреса цистерн и бюветов
Люди набирают воду из цистерны. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе, из-за временного прекращения подачи воды, организован подвоз технической жидкости. Несколько районов города будут обеспечены автоцистернами, чтобы жители могли легко получить воду неподалёку от своих домов. С 11:00 машины будут дежурить по определённым адресам. Отключение водоснабжения связано с проведением аварийных ремонтных работ.

Об этом сообщили в ЖКС Одессы, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Цистерны с водой

В связи с перебоями водоснабжения в Одесса городские службы организовали подвоз технической воды. Автоцистерны с водой с 11:00 разместят в Хаджибейском, Киевском и Приморском районах. Жителей просят приходить с собственной тарой и по возможности пользоваться водой экономно.

Адреса подвоза технической воды

Хаджибейский район:

  • ул. Б. Хмельницкого, угол ул. Мясоедовской
  • ул. Балковская, 199
  • ул. Космонавтов, 68
  • ул. Филатова, 54

Киевский район:

  • ул. Семьи Глодан, 10 (возле АТБ)
  • ул. Академика Королева, 94, угол ул. Чикаленко
  • ул. Научная, 60а
  • ул. Варненская, 15

Приморский район:

  • ул. Маразлиевская, 1а
  • ул. Большая Арнаутская, 83
  • ул. Малая Арнаутская, 5/7
  • площадь Соборная, 10

Отключение воды

Отметим, что сегодня, 3 марта с 10:00 до 23:00 в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах Одессы будет прекращено водоснабжение. Также без воды останутся с. Лиманка, с. Красный Хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон 1-5", ж/м "Черноморка", ЖКП "Таирово". Причина - неотложные аварийно-ремонтные работы на объектах водопроводной инфраструктуры, которые проводит филиал Инфоксводоканал. Жителей просят заранее позаботиться о запасе воды.

Где узнать об отключении

Справки можно получить круглосуточно по телефонам контактного центра предприятия. Телефон работают круглосуточно:

  • 0-800-307-505,
  • 705-55-05,
  • 068-905-55-05,
  • 066-905-55-05,
  • 093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • пр. Леси Украинки, 33,
  • пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтана,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Напомним, мы сообщали, что 2 марта, в части Львова исчезло водоснабжение. Причиной отсутствия воды являются самовольные работы частной техники на участке, через который проходит магистральный водопровод в Домажире на Львовщине.

Также мы писали, что в марте тарифы на коммунальные услуги в целом останутся без существенных изменений для большинства населения. Однако в некоторых регионах или для отдельных групп потребителей расходы все же могут измениться.

Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко
