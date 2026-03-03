Подвоз технической воды в Одессе 3 марта: адреса цистерн и бюветов

Отключение воды в Одессе — где будут стоять цистерны
В Одессе, из-за временного прекращения подачи воды, организован подвоз технической жидкости. Несколько районов города будут обеспечены автоцистернами, чтобы жители могли легко получить воду неподалёку от своих домов. С 11:00 машины будут дежурить по определённым адресам. Отключение водоснабжения связано с проведением аварийных ремонтных работ.
Цистерны с водой
В связи с перебоями водоснабжения в Одесса городские службы организовали подвоз технической воды. Автоцистерны с водой с 11:00 разместят в Хаджибейском, Киевском и Приморском районах. Жителей просят приходить с собственной тарой и по возможности пользоваться водой экономно.
Адреса подвоза технической воды
Хаджибейский район:
- ул. Б. Хмельницкого, угол ул. Мясоедовской
- ул. Балковская, 199
- ул. Космонавтов, 68
- ул. Филатова, 54
Киевский район:
- ул. Семьи Глодан, 10 (возле АТБ)
- ул. Академика Королева, 94, угол ул. Чикаленко
- ул. Научная, 60а
- ул. Варненская, 15
Приморский район:
- ул. Маразлиевская, 1а
- ул. Большая Арнаутская, 83
- ул. Малая Арнаутская, 5/7
- площадь Соборная, 10
Отключение воды
Отметим, что сегодня, 3 марта с 10:00 до 23:00 в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах Одессы будет прекращено водоснабжение. Также без воды останутся с. Лиманка, с. Красный Хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон 1-5", ж/м "Черноморка", ЖКП "Таирово". Причина - неотложные аварийно-ремонтные работы на объектах водопроводной инфраструктуры, которые проводит филиал Инфоксводоканал. Жителей просят заранее позаботиться о запасе воды.
Где узнать об отключении
Справки можно получить круглосуточно по телефонам контактного центра предприятия. Телефон работают круглосуточно:
- 0-800-307-505,
- 705-55-05,
- 068-905-55-05,
- 066-905-55-05,
- 093-17-00-155.
Бюветы в Одессе
В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- пр. Леси Украинки, 33,
- пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтана,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
