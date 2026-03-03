Подвоз технической воды в Одессе 3 марта: адреса цистерн и бюветов

Люди набирают воду из цистерны. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе, из-за временного прекращения подачи воды, организован подвоз технической жидкости. Несколько районов города будут обеспечены автоцистернами, чтобы жители могли легко получить воду неподалёку от своих домов. С 11:00 машины будут дежурить по определённым адресам. Отключение водоснабжения связано с проведением аварийных ремонтных работ.

Об этом сообщили в ЖКС Одессы, передает Новини.LIVE.

Цистерны с водой

В связи с перебоями водоснабжения в Одесса городские службы организовали подвоз технической воды. Автоцистерны с водой с 11:00 разместят в Хаджибейском, Киевском и Приморском районах. Жителей просят приходить с собственной тарой и по возможности пользоваться водой экономно.

Адреса подвоза технической воды

Хаджибейский район:

ул. Б. Хмельницкого, угол ул. Мясоедовской

ул. Балковская, 199

ул. Космонавтов, 68

ул. Филатова, 54

Киевский район:

ул. Семьи Глодан, 10 (возле АТБ)

ул. Академика Королева, 94, угол ул. Чикаленко

ул. Научная, 60а

ул. Варненская, 15

Приморский район:

ул. Маразлиевская, 1а

ул. Большая Арнаутская, 83

ул. Малая Арнаутская, 5/7

площадь Соборная, 10

Отключение воды

Отметим, что сегодня, 3 марта с 10:00 до 23:00 в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах Одессы будет прекращено водоснабжение. Также без воды останутся с. Лиманка, с. Красный Хутор, ж/м "Радужный", ж/м "Совиньон 1-5", ж/м "Черноморка", ЖКП "Таирово". Причина - неотложные аварийно-ремонтные работы на объектах водопроводной инфраструктуры, которые проводит филиал Инфоксводоканал. Жителей просят заранее позаботиться о запасе воды.

Где узнать об отключении

Справки можно получить круглосуточно по телефонам контактного центра предприятия. Телефон работают круглосуточно:

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

