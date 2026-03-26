В некоторых районах Одессы и области не будет воды два дня

Люди стоят в очереди за водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе и пригороде временно отключат воду из-за аварийных работ. Ограничения продлятся два дня подряд. Водоснабжение прекратят в нескольких районах и селах.

Об этом сообщили вИнфоксводоканале, передает Новини.LIVE.

Отключение воды

Отключение продлится сегодня и завтра 27 марта 2026 года с 08:00 до 22:00. Причина — неотложные аварийно-ремонтные работы на объектах водопроводной инфраструктуры. Без воды останутся:

бывший микрорайон "Большевик"

с. Латовка

с. Набережное

с. Протопоповка

с. Августовка

с. Черевичное

с. Ковалевка

с. Новая Еметовка

с. Мариновка

с. Ильинка

с. Чеботаревка

с. Морозовка

Коммунальные службы обещают восстановить водоснабжение сразу после завершения работ. В то же время жителям советуют сделать запас воды и рационально ее использовать.

Где узнать об отключении

Справки можно получить круглосуточно по телефонам контактного центра предприятия. Телефон работают круглосуточно:

Читайте также:

0-800-307-505,

705-55-05,

068-905-55-05,

066-905-55-05,

093-17-00-155.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Отключение света

В части Белгород-Днестровского, Болградского и Измаильского районов в ночь на 26 марта пропал свет из-за локальной аварии в сети. Специалисты уже работают над восстановлением электроснабжения В Одессе и части районов продолжаются экстренные отключения света вне графика. Жителей просят экономно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на сеть и избежать новых аварий.

Кроме того, после вражеской атаки вечером 24 марта энергетики восстановили электроснабжение для 1 698 семей в Одесской области. Работы выполняют с учетом ситуации с безопасностью и после получения разрешений. Светоснабжение удается удерживать.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе начали активную подготовку фонтанов к весеннему запуску. Коммунальщики уже наводят порядок на объектах и проверяют оборудование. Часть работ выполняют ежедневно по всему городу. Первые фонтаны традиционно могут заработать уже в начале апреля.

Также Новини.LIVE писали, что в апреле 2026 года тарифы на воду для жителей Одессы не изменятся. Цены для населения остаются на уровне, который установили еще до начала полномасштабной войны. Во время военного положения их не пересматривают.