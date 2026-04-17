Один из районов Одессы остался без воды почти на сутки: бюветы

Люди в очереди к бювету. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Пересыпском районе Одессы 17 апреля часть жителей осталась без воды. Ограничения продлятся почти весь день из-за ремонта сетей. Водоснабжение отключат с утра до позднего вечера.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.

Отключение воды

В Пересыпском районе Одессы сегодня не работает водоснабжение. Его перекроют 17 апреля с 08:45 до 23:55. Причина — аварийно-ремонтные работы на водопроводе, которые проводит "Инфоксводоканал". Без воды останутся дома по следующим адресам:

улица Князя Владимира Великого (79, 81, 85-89, 93-107, 99-А, 111),

Академика Заболотного (1-А, 3, 5, 7),

Жолио-Кюри (62, 64),

Марсельская,

25-32 Линии.

Орловская (21-59 и 20-54),

Изюмская,

Бахмутская (127-159, 161, 161/1, 163).

Восстановление и справка

В водоканале объясняют, что работы нужны для стабильной работы системы. После завершения ремонта подачу воды восстановят в обычном режиме. В случае вопросов жители могут обратиться на горячую линию: 0-800-307-505 или другие круглосуточные номера предприятия.

Бюветы в Одессе

В Одессе всего действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

пр. Леси Украинки, 33,

пр. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтана,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Тариф на воду в Одессе

Отметим, в апреле 2026 года тарифы на воду для жителей Одессы остаются без изменений, поэтому суммы в платежках не вырастут. Стоимость водоснабжения составляет 14,93 грн за кубометр без НДС, а водоотведения — 14,37 грн. Вместе с налогом это дает примерно 35 грн за кубометр использованной воды.

Итоговая сумма в платежке зависит от объема потребления: те, кто имеют счетчики, платят за фактические показатели, другие — по установленным нормам. Также в квитанциях может быть дополнительная абонплата за обслуживание сетей, поэтому конечная сумма для каждой семьи отличается.

Как сообщали Новини.LIVE, что Арцизский водоканал получил предупреждение об отключении электроэнергии на водозаборах. Долги предприятия перед поставщиком выросли из-за подорожания электричества и низкой оплаты населением. Городской совет ранее частично покрывал задолженность из бюджета, но ресурсы исчерпываются.

Также Новини.LIVE писали, что в Килийской общине Одесской области планируют повысить тарифы на воду и водоотвод. Причиной называют подорожание электроэнергии и закупочной воды. Окончательное решение должны принять на заседании исполнительного комитета Килийского городского совета.