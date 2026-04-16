Графіки відключень в Одесі: ситуація зі світлом завтра

Наслідки ворожих атак на енергетичну інфраструктуру Одеси все ще відчутні, тому стан мереж залишається складним. Наразі система працює в умовах жорсткого обмеження ресурсів під пильним контролем енергетиків. На 17 квітня в межах області впроваджуються графіки стабілізаційних відключень, проте безпосередньо в Одесі через дефіцит генерації діють екстрені обмеження.

Ситуація в Одеській області

Бригади ремонтників безперервно відновлюють пошкоджені об’єкти в регіоні. Більша частина області отримує живлення за затвердженим планом, який адаптують до рівня реального навантаження. Водночас у певних районах терміни відсутності світла можуть бути довшими за прогнозовані, оскільки технічний стан мереж поки не дозволяє працювати на повну потужність.

Для моніторингу актуального стану мереж громадянам радять використовувати офіційні ресурси та чат-боти. Проте варто враховувати, що дані можуть оновлюватися із затримкою, тому фактичне ввімкнення чи вимкнення світла іноді не збігається з онлайн-графіком.

Стан енергоживлення в Одесі

У межах міста зафіксовано значний дефіцит електроенергії. Через це дотримання стандартних черг відключень стає складним завданням: світло може зникати позапланово, а періоди живлення — скорочуватися. Такі заходи є вимушеними та залежать від поточного рівня навантаження на ключові вузли міської мережі.

Енергетики вкотре закликають одеситів до свідомого споживання. Особливо важливо уникати масового ввімкнення потужних електроприладів одразу після появи напруги, адже різкий стрибок навантаження може спровокувати серйозні аварії.

Хід відновлення інфраструктури

Ремонтні заходи не припиняються ні на хвилину. Швидкість реанімації енергосистеми залежить від масштабу пошкоджень та наявності потрібного обладнання для заміни. Водночас зберігається ризик нових обстрілів, що змушує фахівців працювати в умовах підвищеної небезпеки та перешкоджає швидкому поверненню до нормального режиму енергозабезпечення.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, що на Одещині зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Внаслідок цього це у регіоні серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Також, Новини.LIVE писали, що в Одеській області виділять 582,3 млн грн із резервного фонду держбюджету. Кошти підуть на захист критичних об’єктів перед наступною зимою. Йдеться насамперед про енергетику, тепло та воду.