Графики отключений в Одессе: ситуация со светом завтра

Вечерняя улица в Одессе.

Последствия вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Одессы все еще ощутимы, поэтому состояние сетей остается сложным. Сейчас система работает в условиях жесткого ограничения ресурсов под пристальным контролем энергетиков. На 17 апреля в пределах области внедряются графики стабилизационных отключений, однако непосредственно в Одессе из-за дефицита генерации действуют экстренные ограничения.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Ситуация в Одесской области

Бригады ремонтников непрерывно восстанавливают поврежденные объекты в регионе. Большая часть области получает питание по утвержденному плану, который адаптируют к уровню реальной нагрузки. В то же время в определенных районах сроки отсутствия света могут быть дольше прогнозируемых, поскольку техническое состояние сетей пока не позволяет работать на полную мощность.

Для мониторинга актуального состояния сетей гражданам советуют использовать официальные ресурсы и чат-боты. Однако следует учитывать, что данные могут обновляться с задержкой, поэтому фактическое включение или выключение света иногда не совпадает с онлайн-графиком.

Состояние энергопитания в Одессе

В пределах города зафиксирован значительный дефицит электроэнергии. Поэтому соблюдение стандартных очередей отключений становится сложной задачей: свет может исчезать внепланово, а периоды питания — сокращаться. Такие меры являются вынужденными и зависят от текущего уровня нагрузки на ключевые узлы городской сети.

Читайте также:

Энергетики в очередной раз призывают одесситов к сознательному потреблению. Особенно важно избегать массового включения мощных электроприборов сразу после появления напряжения, ведь резкий скачок нагрузки может спровоцировать серьезные аварии.

Ход восстановления инфраструктуры

Ремонтные мероприятия не прекращаются ни на минуту. Скорость реанимации энергосистемы зависит от масштаба повреждений и наличия необходимого оборудования для замены. В то же время сохраняется риск новых обстрелов, что заставляет специалистов работать в условиях повышенной опасности и препятствует быстрому возвращению к нормальному режиму энергообеспечения.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Вследствие этого это в регионе серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Также, Новини.LIVE писали, что в Одесской области выделят 582,3 млн грн из резервного фонда госбюджета. Средства пойдут на защиту критических объектов перед следующей зимой. Речь идет прежде всего об энергетике, тепле и воде.