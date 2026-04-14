Відключення світла в Одесі: ситуація з графіками у середу

В Одесі зберігається складна ситуація з електропостачанням після атак на інфраструктуру. Мережа працює з обмеженнями, тому споживання доводиться контролювати. 15 квітня в області діятимуть планові графіки. У самому місті можливі аварійні відключення через дефіцит потужності.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Ситуація в області

В Одеській області енергетики продовжують відновлювати пошкоджені об’єкти. Більшість громад отримують електроенергію за стабілізаційними графіками, які можуть змінюватися залежно від навантаження. Подекуди світло відсутнє довше, ніж передбачено, оскільки система ще не працює на повну.

Актуальну інформацію радять перевіряти через офіційні ресурси та чат-боти. Водночас варто враховувати, що дані можуть оновлюватися із затримкою, тому фактичні відключення іноді відрізняються від графіків.

Ситуація в місті

В Одесі зафіксовано значний дефіцит електроенергії. Через це стандартні графіки відключень не завжди працюють. Світло може зникати раніше або з’являтися пізніше — усе залежить від навантаження на конкретні ділянки мережі.

Енергетики закликають містян економити електрику. Після відновлення живлення не варто одночасно вмикати всі потужні прилади, щоб не перевантажувати систему.

Відновлення мережі

Ремонтні бригади працюють цілодобово, щоб стабілізувати ситуацію. Швидкість відновлення залежить від масштабів пошкоджень і наявних ресурсів. Водночас ризик нових обстрілів зберігається, що ускладнює повне відновлення енергосистеми.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, що Одеській області виділять 582,3 млн грн із резервного фонду держбюджету. Кошти підуть на захист критичних об’єктів перед наступною зимою. Йдеться насамперед про енергетику, тепло та воду.

Також, Новини.LIVE писали, що на Одещині зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Внаслідок цього це у регіоні серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.