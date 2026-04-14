Отключение света в Одессе: ситуация с графиками на среду

Дом в Одессе без света. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одессе сохраняется сложная ситуация с электроснабжением после атак на инфраструктуру. Сеть работает с ограничениями, поэтому потребление приходится контролировать. 15 апреля в области будут действовать плановые графики. В самом городе возможны аварийные отключения из-за дефицита мощности.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Ситуация в области

В Одесской области энергетики продолжают восстанавливать поврежденные объекты. Большинство громад получают электроэнергию по стабилизационным графикам, которые могут меняться в зависимости от нагрузки. Кое-где свет отсутствует дольше, чем предусмотрено, поскольку система еще не работает на полную.

Актуальную информацию советуют проверять через официальные ресурсы и чат-боты. В то же время стоит учитывать, что данные могут обновляться с задержкой, поэтому фактические отключения иногда отличаются от графиков.

Ситуация в городе

В Одессе зафиксирован значительный дефицит электроэнергии. Из-за этого стандартные графики отключений не всегда работают. Свет может исчезать раньше или появляться позже — все зависит от нагрузки на конкретные участки сети.

Энергетики призывают горожан экономить электричество. После восстановления питания не стоит одновременно включать все мощные приборы, чтобы не перегружать систему.

Восстановление сети

Ремонтные бригады работают круглосуточно, чтобы стабилизировать ситуацию. Скорость восстановления зависит от масштабов повреждений и имеющихся ресурсов. При этом риск новых обстрелов сохраняется, что затрудняет полное восстановление энергосистемы.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, что Одесской области выделят 582,3 млн грн из резервного фонда госбюджета. Средства пойдут на защиту критических объектов перед следующей зимой. Речь идет прежде всего об энергетике, тепле и воде.

Также, Новини.LIVE писали, что в Одесской области разрушено почти половину крупных электроподстанций. Вследствие этого это в регионе серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.