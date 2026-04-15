Енергетична ситуація в Одесі: відключення світла завтра

Нічний будинок в Одесі. Фото ілюстративне

Одеса продовжує оговтуватися від наслідків ударів по об’єктах енергетики, через що стан системи залишається напруженим. Наразі мережа функціонує в режимі суворої економії, а споживання перебуває під постійним наглядом. На 16 квітня по області заплановано застосування стабілізаційних графіків, проте в обласному центрі зберігаються позапланові відключення через брак потужності.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт ДТЕК.

Стан електропостачання у регіоні

Фахівці невпинно працюють над лагодженням понівеченого обладнання в межах області. Більшість населених пунктів забезпечуються електрикою згідно з попередньо встановленим розкладом, який може коригуватися залежно від поточного споживання. У деяких районах тривалість знеструмлень може перевищувати очікувану, оскільки технічні спроможності мережі все ще обмежені.

Для отримання свіжих даних мешканцям рекомендують користуватися офіційними каналами зв’язку та автоматизованими сервісами. Проте слід пам’ятати про можливий часовий розрив в оновленні інформації, через що реальна ситуація із живленням може дещо відхилятися від опублікованої.

Електропостачання в Одесі

У самому місті спостерігається суттєвий брак енергоресурсу. Це призводить до того, що звичайні черги відключень не завжди витримуються. Електрика може вимикатися поза графіком, а її повернення затримуватися — це напряму залежить від критичного рівня напруги на локальних вузлах мережі.

Енергетики звертаються до одеситів із проханням про максимально ощадливе використання ресурсів. Вкрай важливо не запускати всі енергоємні пристрої одночасно після ввімкнення світла, щоб запобігти аваріям на лініях.

Процес регенерації системи

Відновлювальні роботи тривають у режимі 24/7. Темпи стабілізації енергосистеми продиктовані складністю руйнувань та наявністю необхідних комплектуючих. Водночас надзвичайники нагадують, що загроза повторних атак залишається актуальною, що створює додаткові виклики для повноцінного повернення до звичного режиму життя.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, на Одещині зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Внаслідок цього це у регіоні серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Також, Новини.LIVE писали, що 15 квітня частково вимикали світло через плановий ремонт мереж після атак. Обмеження тривали упродовж дня у двох районах міста. Критична інфраструктура працювала без перебоїв.