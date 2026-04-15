Главная Одесса Энергетическая ситуация в Одессе: отключение света завтра

Энергетическая ситуация в Одессе: отключение света завтра

Дата публикации 15 апреля 2026 20:29
Энергетическая ситуация в Одессе: отключение света завтра
Ночной дом в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Одесса продолжает оправляться от последствий ударов по объектам энергетики, из-за чего состояние системы остается напряженным. Сейчас сеть функционирует в режиме строгой экономии, а потребление находится под постоянным наблюдением. На 16 апреля по области запланировано применение стабилизационных графиков, однако в областном центре сохраняются внеплановые отключения из-за нехватки мощности.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Состояние электроснабжения в регионе

Специалисты неустанно работают над починкой искореженного оборудования в пределах области. Большинство населенных пунктов обеспечиваются электричеством согласно предварительно установленному расписанию, которое может корректироваться в зависимости от текущего потребления. В некоторых районах продолжительность обесточиваний может превышать ожидаемую, поскольку технические возможности сети все еще ограничены.

Для получения свежих данных жителям рекомендуют пользоваться официальными каналами связи и автоматизированными сервисами. Однако следует помнить о возможном временном разрыве в обновлении информации, из-за чего реальная ситуация с питанием может несколько отклоняться от опубликованной.

Электроснабжение в Одессе

В самом городе наблюдается существенная нехватка энергоресурса. Это приводит к тому, что обычные очереди отключений не всегда выдерживаются. Электричество может выключаться вне графика, а его возвращение задерживаться — это напрямую зависит от критического уровня напряжения на локальных узлах сети.

Энергетики обращаются к одесситам с просьбой о максимально экономном использовании ресурсов. Крайне важно не запускать все энергоемкие устройства одновременно после включения света, чтобы предотвратить аварии на линиях.

Процесс регенерации системы

Восстановительные работы продолжаются в режиме 24/7. Темпы стабилизации энергосистемы продиктованы сложностью разрушений и наличием необходимых комплектующих. В то же время чрезвычайники напоминают, что угроза повторных атак остается актуальной, что создает дополнительные вызовы для полноценного возвращения к привычному режиму жизни.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Вследствие этого это в регионе серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Также, Новини.LIVE писали, что 15 апреля частично выключали свет из-за планового ремонта сетей после атак. Ограничения продолжались в течение дня в двух районах города. Критическая инфраструктура работала без перебоев.

Одесса Одесская область графики отключения света в Одессе
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
