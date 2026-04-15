Два райони Одеси залишились без світла: час відновлення

Фахівець рементує електромережі. Фото ілюстративне: ДТЕК

В Одесі 15 квітня частково вимкнуть світло через плановий ремонт мереж після атак. Обмеження триватимуть упродовж дня. Відключення торкнуться двох районів міста. Критична інфраструктура працюватиме без перебоїв.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на ДТЕК.

Повідомлення про відключення світла. Фото: скриншот з ДТЕК

Ремонтні роботи

Ремонтні роботи заплановані сьогодні з 08:00 до 18:00. У цей період частково знеструмлять Хаджибейський та Приморський райони. Енергетики пояснюють, що такі роботи потрібні, щоб відновити мережі після пошкоджень і покращити ситуацію зі світлом у місті. Водночас лікарні, котельні та інші об’єкти критичної інфраструктури залишаться зі світлом. Їх забезпечать електроенергією в повному обсязі.

Якщо під час ремонту оголосять повітряну тривогу, роботи можуть тимчасово зупинити. Через це відключення можуть тривати довше, ніж планувалося. Після завершення ремонту електропостачання відновлюватимуть поступово. Це потрібно, щоб не перевантажити мережу, тому світло в будинках може з’являтися із затримкою.

Повернення світла

За минулий тиждень, з 6 по 12 квітня, енергетики повернули електропостачання для понад 160 тисяч родин у 62 населених пунктах Одещини після ворожих атак. Фахівці працюють цілодобово, щоб якнайшвидше відновлювати мережі та повертати світло в оселі.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, що на Одещині зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Внаслідок цього це у регіоні серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.

Також, Новини.LIVE писали, що Одеській області виділять 582,3 млн грн із резервного фонду держбюджету. Кошти підуть на захист критичних об’єктів перед наступною зимою. Йдеться насамперед про енергетику, тепло та воду.