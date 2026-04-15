Два района Одессы остались без света: время восстановления

Специалист рементирует электросети. Фото иллюстративное: ДТЭК

В Одессе 15 апреля частично отключат свет из-за планового ремонта сетей после атак. Ограничения продлятся в течение дня. Отключения коснутся двух районов города. Критическая инфраструктура будет работать без перебоев.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с ДТЭК

Ремонтные работы

Ремонтные работы запланированы сегодня с 08:00 до 18:00. В этот период частично обесточат Хаджибейский и Приморский районы. Энергетики объясняют, что такие работы нужны, чтобы восстановить сети после повреждений и улучшить ситуацию со светом в городе. В то же время больницы, котельные и другие объекты критической инфраструктуры останутся со светом. Их обеспечат электроэнергией в полном объеме.

Если во время ремонта объявят воздушную тревогу, работы могут временно остановить. Из-за этого отключения могут длиться дольше, чем планировалось. После завершения ремонта электроснабжение будут восстанавливать постепенно. Это нужно, чтобы не перегрузить сеть, поэтому свет в домах может появляться с задержкой.

Возвращение света

За прошедшую неделю, с 6 по 12 апреля, энергетики вернули электроснабжение для более 160 тысяч семей в 62 населенных пунктах Одесской области после вражеских атак. Специалисты работают круглосуточно, чтобы как можно быстрее восстанавливать сети и возвращать свет в дома.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Одесской области разрушена почти половина крупных электроподстанций. Вследствие этого это в регионе серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.

Также, Новини.LIVE писали, что Одесской области выделят 582,3 млн грн из резервного фонда госбюджета. Средства пойдут на защиту критических объектов перед следующей зимой. Речь идет прежде всего об энергетике, тепле и воде.