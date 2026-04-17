Отключение света в Одессе: ситуация в энергосистеме завтра

После ударов по энергетической инфраструктуре ситуация со светом в Одессе остается напряженной. Энергосистема работает с ограниченными ресурсами, а специалисты постоянно контролируют нагрузки. 18 апреля в области действуют стабилизационные графики, но в самом городе из-за дефицита электроэнергии применяют экстренные отключения. Из-за этого свет могут выключать без предупреждения.

Ситуация в области

Энергетики непрерывно ремонтируют поврежденные объекты. В большинстве населенных пунктов свет подают по графикам, которые меняют в зависимости от потребления. В отдельных районах отключения могут длиться дольше, чем планировалось, потому что сети еще не работают на полную мощность.

Жителям советуют следить за обновлениями через официальные ресурсы и чат-боты. В то же время возможны задержки в обновлении информации, поэтому фактические отключения не всегда совпадают с опубликованными графиками.

Что происходит в Одессе

В городе ощущается значительный дефицит электроэнергии. Поэтому четкое соблюдение очередей отключений пока невозможно. Свет могут выключать внепланово, а периоды с электроснабжением иногда сокращаются. Все зависит от нагрузки на ключевые энергетические узлы.

Энергетики просят горожан не перегружать сеть. Особенно важно не включать одновременно много мощных приборов после появления света, чтобы избежать аварий.

Восстановление продолжается

Ремонтные бригады работают непрерывно, чтобы восстановить поврежденную инфраструктуру. Скорость работ зависит от сложности разрушений и наличия необходимого оборудования. В то же время существует угроза новых атак, что усложняет процесс и не дает быстро вернуть стабильное электроснабжение.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Как сообщали Новини.LIVE, что в Пересыпском районе Одессы 17 апреля часть жителей осталась без воды. Ограничения продлятся почти весь день из-за ремонта сетей. Водоснабжение отключат с утра до позднего вечера.

Также, Новини.LIVE писали, что в Одесской области разрушено почти половину крупных электроподстанций. Вследствие этого это в регионе серьезные проблемы с электроснабжением. Часть энергообъектов работает лишь частично после неоднократных атак.