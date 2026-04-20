Відключення світла в Одесі: ситуація в енергосистемі завтра

Ситуація з електропостачанням в Одеському регіоні залишається нестабільною. Попри цілодобову роботу ремонтних бригад, дефіцит потужності в мережі все ще відчутний. На 21 квітня в Одесі та області можуть діяти обмеження, а режим відключень залежатиме від поточного рівня споживання та стану відновлених мереж.

Стан енергосистеми в області

В Одеській області продовжують діяти стабілізаційні заходи. Енергетикам вдалося частково відновити роботу магістральних мереж, проте їхня пропускна здатність залишається зниженою. У більшості громад світло подається згідно з графіками, але через локальні перевантаження можливі відхилення на кілька годин.

Енергетики попереджають, що у разі різкого стрибка споживання можуть бути застосовані превентивні відключення для запобігання масштабним аваріям.

Ситуація в місті Одеса

В обласному центрі стан справ складніший через високу щільність забудови та значне навантаження на критичну інфраструктуру. Протягом дня можливий перехід від стабілізаційних до екстрених відключень. Через технічні обмеження графіки можуть працювати в так званій сірій зоні, тобто світло може бути відсутнє в періоди, коли воно теоретично мало б бути. Основною причиною залишається необхідність балансування енерговузла, який забезпечує живленням не лише житлові будинки, а й помпові станції та лікарні.

Рекомендації для мешканців

Фахівці закликають дотримуватися правила поступового ввімкнення електроприладів. Коли в оселі з’являється світло, не варто вмикати одночасно бойлери, пральні машини та електроплити. Це створює критичне навантаження на трансформатори, що часто призводить до локальних пожеж на щитових або пошкодження внутрішньобудинкових мереж.

Прогнози відновлення

Ремонтні роботи не припиняються ні на хвилину. Триває заміна пошкодженого обладнання на нові зразки, отримані від міжнародних партнерів. Однак повне повернення до стабільних показників потребує значного часу та відсутності нових атак на енергетичну інфраструктуру.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Як повідомляли Новини.LIVE, що одесити платитимуть за електроенергію у квітні за старими тарифами. Населення платить 4,32 грн за кВт/год, а вночі за двозонним лічильником — 2,16 грн. Для бізнесу базова ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, зі знижкою для окремих підприємств — 359,55 грн.

Також, Новини.LIVE писали, що на Одещині зруйновано майже половину великих електропідстанцій. Внаслідок цього це у регіоні серйозні проблеми з електропостачанням. Частина енергооб’єктів працює лише частково після неодноразових атак.