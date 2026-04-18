Графіки відключення світла в Одесі: ситуація станом на неділю

Парк в Одесі зі світлом. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 19 квітня, в Одесі та Одеській області не планують вводити в дію графіки стабілізаційних відключень. Енергетики повернулися до планового режиму після того, як ситуацію в мережах вдалося стабілізувати.

Відключення світла на Одещині

Енергетики наголошують, що команди Укренерго можуть змінюватися протягом дня. Якщо це станеться, графіки для області і міста також оновлять. Саме тому жителів просять перевіряти актуальну інформацію на сайті оператора ДТЕК.

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Тариф на електроенергію у квітні

У квітні тариф для населення не змінюється.Одесити платитимуть за електроенергію за старими цінами. Населення платить 4,32 грн за кВт/год, а вночі за двозонним лічильником — 2,16 грн. Для бізнесу базова ціна становить 686,23 грн за МВт/год без ПДВ, зі знижкою для окремих підприємств — 359,55 грн.

Знищені електростанції на Одещині

Одеська область залишається одним із найскладніших регіонів України за ситуацією з електропостачанням. Після масованих ударів по енергетичних об’єктах система працює з обмеженнями, а мережа не може передавати необхідні обсяги електроенергії.

За даними енергетиків, із середини грудня на Одещині пошкоджено або зруйновано 34 великі підстанції. Це майже половина їхньої загальної кількості. Деякі об’єкти зазнали кількох атак.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що комунальне підприємство "Теплопостачання міста Одеси" замовило розробку плану енергетичної стійкості міста. Вартість робіт становить понад 1,4 млн грн. Документ мають підготувати менше ніж за місяць.

Також Новини.LIVE писали, що Одеській області виділять 582,3 млн грн із резервного фонду держбюджету. Кошти підуть на захист критичних об’єктів перед наступною зимою. Йдеться насамперед про енергетику, тепло та воду.