Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМодаTravelКультРынок недвижимостиГламурТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Графики отключения света в Одессе: ситуация в воскресенье

Ua ru
Дата публикации 18 апреля 2026 20:49
Парк в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 19 апреля, в Одессе и Одесской области не планируют вводить в действие графики стабилизационных отключений. Энергетики вернулись к плановому режиму после того, как ситуацию в сетях удалось стабилизировать.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Отключение света в Одесской области

Энергетики отмечают, что команды Укрэнерго могут меняться в течение дня. Если это произойдет, графики для области и города также обновят. Именно поэтому жителей просят проверять актуальную информацию на сайте оператора ДТЭК.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию в апреле

В апреле тариф для населения не меняется, одесситы будут платить за электроэнергию по старым ценам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двухзонному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт/ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.

Уничтоженные электростанции в Одесской области

Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. После массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии.

По данным энергетиков, с середины декабря в Одесской области повреждены или разрушены 34 крупные подстанции. Это почти половина их общего количества. Некоторые объекты подверглись нескольким атакам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" заказало разработку плана энергетической устойчивости города. Стоимость работ составляет более 1,4 млн грн. Документ должны подготовить меньше чем за месяц.

Также Новини.LIVE писали, что Одесской области выделят 582,3 млн грн из резервного фонда госбюджета. Средства пойдут на защиту критических объектов перед следующей зимой. Речь идет прежде всего об энергетике, тепле и воде.

Одесская область Новости Одессы ДТЭК графики отключений света
Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации