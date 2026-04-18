Графики отключения света в Одессе: ситуация в воскресенье

Парк в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В воскресенье, 19 апреля, в Одессе и Одесской области не планируют вводить в действие графики стабилизационных отключений. Энергетики вернулись к плановому режиму после того, как ситуацию в сетях удалось стабилизировать.

Об этом информируют Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт ДТЭК.

Отключение света в Одесской области

Энергетики отмечают, что команды Укрэнерго могут меняться в течение дня. Если это произойдет, графики для области и города также обновят. Именно поэтому жителей просят проверять актуальную информацию на сайте оператора ДТЭК.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Тариф на электроэнергию в апреле

В апреле тариф для населения не меняется, одесситы будут платить за электроэнергию по старым ценам. Население платит 4,32 грн за кВт/ч, а ночью по двухзонному счетчику — 2,16 грн. Для бизнеса базовая цена составляет 686,23 грн за МВт/ч без НДС, со скидкой для отдельных предприятий — 359,55 грн.

Уничтоженные электростанции в Одесской области

Одесская область остается одним из самых сложных регионов Украины по ситуации с электроснабжением. После массированных ударов по энергетическим объектам система работает с ограничениями, а сеть не может передавать необходимые объемы электроэнергии.

По данным энергетиков, с середины декабря в Одесской области повреждены или разрушены 34 крупные подстанции. Это почти половина их общего количества. Некоторые объекты подверглись нескольким атакам.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что коммунальное предприятие "Теплоснабжение города Одессы" заказало разработку плана энергетической устойчивости города. Стоимость работ составляет более 1,4 млн грн. Документ должны подготовить меньше чем за месяц.

Также Новини.LIVE писали, что Одесской области выделят 582,3 млн грн из резервного фонда госбюджета. Средства пойдут на защиту критических объектов перед следующей зимой. Речь идет прежде всего об энергетике, тепле и воде.